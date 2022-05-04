Сьогодні крипторинок в цілому є ведмежим, і більшість монет зі списку топ-100 на момент написання статті торгувалися в мінусі. Інвестори перебувають в очікуванні, адже, ймовірно, Федеральна резервна система прийме рішення підвищити процентні ставки на пів пункта.

Кращі криптовалюти

Вважається, що біткоїн знаходиться під загрозою і може полетіти вниз, оскільки його ціновий імпульс сповільнюється. Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта нещодавно торгувалась десь за 38 000 доларів, і ця ситуація майже не змінилася протягом останніх 24 годин.

Ethereum торгувався приблизно за 2800 доларів, тобто сьогодні він трохи знизився. Багато провідних криптовалют були в мінусі, але не дуже суттєво. Solana втратила близько 1%, а Cardano і Avalanche впали на 2%.

Токен CRO від Crypto.com зріс на понад 2% і демонструє ознаки потенційного відновлення після потужного падіння на 15%. Зниження процентних ставок на цій платформі викликало негативну реакцією у спільноти.

Кращі гравці

Якщо говорити про монети поза межами топ-20, TRX від TRON зріс на 5%, в результаті чого його загальний приріст за тиждень збільшився до 17%. Завтра відбудеться офіційний запуск стейблкоїну USDD, що буде доступним на блокчейні Tron.

Мережа обіцяє, що USDD стане поштовхом до нової епохи стейблкоїнів, в якій алгоритми та математичні розрахунки у децентралізований спосіб створять основу для фінансової стабільності та доступності.

TRX готується увірватися до топ-20 (на даний момент він займає 21-у сходинку), а ціна за 1 TRX становить 1 долар. Головна монета конфіденційності Monero сьогодні здорожчала на 3%, як і GMT від STEPN.

STEPN робить революцію в галузі здоров’я та фітнесу. Сьогодні на Binance проведуть ейрдроп його NFT-колекції Genesis. Мережа сподівається залучити більше активних користувачів до BSC і, як результат, розширити свою екосистему.

Також одними із переможців сьогодні стали Curve DAO Token і Convex Finance, DeFi-протокол, який дозволяє постачальникам ліквідності Curve отримати частку торгових зборів на Curve, не розміщуючи при цьому там ліквідності. Вони зросли на 8% і 2% відповідно.

Два дні тому Curve DAO Token (CRV) утворив висхідний клин, що розширюється, який передував зростанню токена. На даний момент кити розпродають короткі позиції, тому його ціна може впасти.

І нарешті, XDC Network здорожчав на 5% в рамках невеликого, але стабільного росту, що спостерігається з 1 травня, коли оголосили конкурс, який організували Bitrue і DATACHAIN. Вони розіграють 3000 доларів в $DC і 500 000 доларів в якості пробних фондів. Цей конкурс має завершитися 6 травня.

Закривають список переможців Yearn Finance і 0x, вони обидва зросли на 3%.

Більшість монет зі списку топ-100 (за винятком вищезазначених) втратили 2-4%. OKB впав на 5% і втратив свої нещодавні прибутки. Axie Infinity та ApeCoin втратили по 6%. IOTA стала найбільшим невдахою, адже сьогодні вона впала на 7%.

ALGO від Algorand піднявся на понад 20% за день, оскільки стало відомо, що він буде офіційною блокчейн-платформою ФІФА. Сьогодні він знизився на 6%.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став CIX100, токен Cryptoindex.com 100. Його ціна сьогодні становить 0,18 долара, а за останні 24 години вона зросла на 368%.

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