Основні криптовалюти були в мінусі протягом останніх 24 годин. Goldman Sachs додасть для ефіру опцію позабіржової торгівлі, яка з’явиться приблизно через місяць після того, як компанія ввела таку опцію для біткоїну. Україна продасть 300 NFT, які вона отримала в якості пожертвування на військові потреби.

Учора американські акції впали, оскільки старший керівник Федеральної резервної системи попередив, що центральний банк може посилити монетарну політику, щоб контролювати інфляцію.

Кращі криптовалюти

Solana і Avalanche впали більше ніж на 6%, Cardano – на понад 5%, а Ethereum втратив більше 4,5%. На момент написання статті біткоїн торгувався десь за 45 300 доларів США, тобто за останні 24 години він знизився на 3%.

Dogecoin піднявся на 7% через новину про те, що Ілон Маск став членом ради директорів Twitter і збільшив долю своїх акцій цього гіганта соціальних мереж.

Кращі гравці

Для більшості криптовалют зі списку топ-100 це був ведмежий ринок, і більшість монет втратили 4-6% своєї вартості. Tezos втратив 8%, Internet Computer і Waves – по 9%, Axie впав на 10%, а THORChain – на 12%.

Celo опустився на 13% і втратив свої вчорашні здобутки. Те ж стосується й Audius, SKALE та Moonbeam, які вчора також активно зростали. Протягом останніх 24 годин вони втратили 8%, 12% і 13% відповідно.

Одними з небагатьох переможців були Zilliqa, яка зросла на 3%, і Anchor, що збільшився на 6%. У топ-100 з'явився новий гравець. На 90-ій сходинці знаходиться Neutrino USD, який торгується за 0,93 долара, і добовий обсяг торгів якого становить 91,8 мільйона доларів.

За останні 24 години він зріс на 11%. Цікаво, що Neutrino USD – це стабільна монета, прив’язана до долара США.

Найбільшим переможцем став STEPN, прибутки якого складають 23%. Біржа Binance оголосила, що STEPN виділив 3000 доларів США в токенах GMT, які роздадуть в якості винагороди за своп-фармінг. Окрім того, ринкова капіталізація STEPN перевищила 1 мільярд доларів протягом місяця після IEO на Binance.

У тренді

Charactbit наразі торгується за 0,0044 долара, і протягом останніх 24 годин він здорожчав на 900%. Метою цього проєкту є популяризація культурної діяльності в криптовалютній екосистемі. Зокрема, віртуальні персонажі називаються важливим елементом метавсесвіту.

Токен Charactbit (CHB) хоче надихати представників субкультур ставати більш активними в криптовалютній екосистемі.