В цілому ринок криптовалют сьогодні в мінусі. Україна витратила на військове озброєння криптовалюти на суму 15 мільйонів доларів, насамперед це був біткоїн та ефір. Ця країна отримала криптопожертвувань на суму понад 50 мільйонів доларів.

Минулого тижня індекс UK100 втратив понад 6%, оскільки ескалація російсько-української війни призвела до розпродажів на світових ринках. Найбільше втратили компанії, що тісно пов'язані з Росією, гірничодобувні компанії Polymetal International та Evraz впали на 64,87% та 60,02% відповідно.

За минулий тиждень ціна на нафту зросла приблизно на 30%. Рано вранці в понеділок вона сягнула майже 125 доларів, а на момент написання статті коштувала близько 123 доларів. Інвестори будуть уважно стежити за тим, чи заборонять США імпорт російської нафти, адже через це ціни можуть зрости ще більше.

Кращі криптовалюти

Solana впала більше ніж на 6%, а Cardano, Avalanche та Ethereum знизилися на понад 4%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 38 000 доларів США, тобто за останні 24 години він впав на 3%.

Кращі гравці

Сьогодні більшість криптовалют зі списку топ-100 втратили 3-5% своєї вартості. Помітно виділився Fantom, який втратив майже 12% своєї вартості. Anchor Protocol втратив 14%, бо результати нещодавнього вливання готівки починають зникати.

Convex Finance продовжує рухатися вниз. За останні 24 години він втратив 8,68%, а втрати за останні 7 днів складають 9,82%. Це падіння спричинила помилка, через яку під час примусового розблокування токена ціна CVX знижується.

Monero знизився на 6%і скасував нещодавні свої прибутки. Серед інших аутсайдерів знаходяться Zcash (-9%) і Chiliz (-7%). Waves досі зростають, бо люди хочуть підтримати Україну. Сьогодні цей токен збільшився приблизно на 2%.

У тренді

Токен Meta Speed, онлайн-гри для багатокористувацьких перегонів на базі блокчейн-технології, сьогодні здорожчав на 746%. Тут можна збирати своїх друзів, формувати свою команду, змагатися з іншими, а також після перемоги в перегонах отримати винагороди в токенах.

MovieBloc, децентралізована платформа для поширення фільмів і контенту, зростає через новини про те, що їй вдалося укласти прибуткові партнерські угоди з кіностудіями. Цікаві фільми, які можна на ній переглянути, сприяють величезній популярності цієї платформи. За 24 години цей токен здорожчав на 82%.

Сьогодні ціна TROY в реальному часі становить 0,007 долара, а добовий обсяг торгів складає 118 мільйонів доларів. Після оголошення про майбутній запуск NFT TROY зріс на 29%.