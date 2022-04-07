Сьогодні ринок криптовалют в цілому ведмежий. Тютюнові компанії, які зареєстровані у Великій Британії, вчора зростали, і цьому сприяло позитивне оновлення торговельної діяльності Imperial Brands, хоча індекс UK100, до якого входять ці компанії, знизився на 0,11%.

Кращі криптовалюти

Це був важкий день для основних криптовалют: протягом останніх 24 годин Solana впала десь на 9%, слідом за нею пішли Cardano, Avalanche, Polkadot, які впали більше ніж на 7%, а Ethereum і XRP на момент написання статті втратили понад 4%.

На момент написання статті біткоїн торгувався вище 43 000 доларів США, тобто за останні 24 години знизився на 4%. Dogecoin втратив вчорашні прибутки і впав сьогодні на 6%.

Кращі гравці

Ситуація в топ-100 була подібна до ситуації з основними криптовалютами: більшість токенів впали приблизно на 5%. Axie Infinity була серед найбільших аутсайдерів: монета втратила 12% своєї вартості. Celo також втратив близько 12%.

STEPN також змінив напрямок свого руху і впав на 15%. Токен ROSE від Oasis Network знизився на 14%. Audius, протокол потокової передачі музики, втратив 13% за останні 24 години.

Сьогодні Anchor Protocol зріс на 11%. Можливо, це сталося тому, що біржа Binance оголосила, що разом із цією екосистемою вона запустить послугу стейкінгу для UST.

Користувачі Binance можуть тримати свої UST безпосередньо в біржовому гаманці, при цьому відсоткова ставка буде така ж, як і ставка на офіційному сайті Anchor, а саме 19,63%.

Токен Mina, який, як кажуть, скопіював код Cardano, є ще одним переможцем у топ-100: його прибутки сьогодні становлять 5%.

У тренді

Найбільші прибутки сьогодні має SFK. Це токен Safefloki, гри за принципом «Грай та вигравай». Його ціна зараз становить $1,58e-10, а за останні 24 години він зріс на 520%.