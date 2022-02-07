На момент написання статті ринок криптовалют в цілому був у зеленому, і більшість із 10 найбільших криптовалют зафіксували прибутки за останні 24 години. Минулого тижня всі три основні американські індекси дещо відновили втрачені позиції, акції пішли вгору завдяки неоднозначним результатам технологічних компаній.

У п'ятницю акції Amazon зросли на 13,54%, спираючись на позитивні результати прибутку. Гігант електронної комерції Amazon отримав близько 11,8 мільярдів доларів прибутку від інвестицій у виробника електровантажівок Rivian Automotive.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн здорожчав більше ніж на 2% і торгувався вище 42 000 доларів. Ethereum також піднявся приблизно на 2%, а Cardano і Solana демонстрували зростання на 3% і 4% відповідно.

Найкращі здобутки серед криптовалют у топ-10 має XRP, він здорожчав на 13%. Shiba Inu зростає через новину про спалювання токенів, зокрема в День святого Валентина, коли в екосистемі планують провести вечірку Burn Party.

Серед інших причин зростання цього токена знаходиться партнерство з потужними платіжними системами та активна розробка SHIBVERSE. Сьогодні Shiba Inu зріс на 22%.

Кращі гравці

Більшість монет зі списку топ-100 помірно зростали: від 2% до 5%. Fantom піднявся на 8%, а LEO додав 15% до своєї вартості.

GALA оговтується від втрат, яких зазнала більшість токенів метавсесвіту протягом останніх кількох днів. Сьогодні цей токен зріс на 13%.

Quant також який вже день зростає. Сьогодні він збільшився на 18%, і його загальні здобутки за минулий тиждень складають 69%. Серед інших лідерів: Loopring (+11%), Kadena (+12%) і Secret (+7%).

У тренді

Токен метавсесвіту MetaPay сьогодні зріс на 630%. Він зростає вже кілька останніх днів. MetaPay дозволяє продавати ділянки та аватари в метавсесвіті Metaxion.

Учасники можуть будувати якісь споруди на ділянках, які вони придбали. Вони також зможуть переглядати їх в AR у програмі MetaPay, яка незабаром вийде. Між інвесторами розподіляються 5% від продажу токенів MetaPay і 3% від купівлі токенів MetaPay.

CHEDDA останнім часом зростав і продовжує це робити. Токен подолав позначку в 0,01 долара і на момент написання цієї статті торгувався за 0,014 долара. За останні 24 години токен Chedda зріс на 41%.