Загалом ринок криптовалют відновився після вчорашнього падіння, однак більшість із 10 найпопулярніших криптовалют на момент написання статті залишалися без змін.

Акції Hewlett Packard зросли на 14,75% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта придбала частку компанії вартістю 4,2 мільярда доларів.

Учора американські фондові біржі завершили день позитивно, здійснивши пізній розворот. SPX500 піднявся на 0,56%, це сталося можливим завдяки високим результатам харчової компанії Lamb Weston Holdings (+7,97%) і роздрібного торговця Target Corp (+5,67%).

Кращі криптовалюти

На момент написання статті вартість біткоїну становила понад 43 600 доларів. Серед криптовалют у топ-10 найбільші здобутки мають Solana та Avalanche, сьогодні вранці вони обидві зросли більше ніж на 7%.

Сьогодні найбільшим переможцем у топ-20 і в топ-100 став NEAR Protocol. Відбувся запуск його Wallet Selector, це інтуїтивно зрозуміле спливаюче вікно, що дозволяє користувачам вибрати бажаний гаманець. Саме тому токен NEAR зріс на 21%.

Кращі гравці

zCash і Kava здорожчали приблизно на 5%. Kava здобула цінність після успішного запуску тестової мережі Alpha, що є спільним ланцюгом з Ethereum.

Команда Kava повідомила на Medium, що тестова мережа обробила понад 162 500 транзакцій EVM, при цьому задіяли понад 12 000 адрес гаманців, і не було жодного простою.

У команді аутсайдерів знаходиться Anchor Protocol. Його токен ANC втратив 10% після тривалого нещодавнього ралі. Aave впав на 6%. Більшість монет втратили 2-4% своєї вартості.

У тренді

Shiba Toby, який нещодавно запустили на Binance Smart Chain, сьогодні здорожчав на 191%. Ця екосистема пропонує 5% винагороди за кожну транзакцію продажу.

Shiba Toby — це гіпердефляційний токен з автоматичним розподілом винагород. У цій мережі спалювання токенів не проводять.