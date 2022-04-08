Основне за 8 квітня: криптовалюти залишаються без змін, HP здорожчав
Загалом ринок криптовалют відновився після вчорашнього падіння, однак більшість із 10 найпопулярніших криптовалют на момент написання статті залишалися без змін.
Акції Hewlett Packard зросли на 14,75% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта придбала частку компанії вартістю 4,2 мільярда доларів.
Учора американські фондові біржі завершили день позитивно, здійснивши пізній розворот. SPX500 піднявся на 0,56%, це сталося можливим завдяки високим результатам харчової компанії Lamb Weston Holdings (+7,97%) і роздрібного торговця Target Corp (+5,67%).
Кращі криптовалюти
На момент написання статті вартість біткоїну становила понад 43 600 доларів. Серед криптовалют у топ-10 найбільші здобутки мають Solana та Avalanche, сьогодні вранці вони обидві зросли більше ніж на 7%.
Сьогодні найбільшим переможцем у топ-20 і в топ-100 став NEAR Protocol. Відбувся запуск його Wallet Selector, це інтуїтивно зрозуміле спливаюче вікно, що дозволяє користувачам вибрати бажаний гаманець. Саме тому токен NEAR зріс на 21%.
Кращі гравці
zCash і Kava здорожчали приблизно на 5%. Kava здобула цінність після успішного запуску тестової мережі Alpha, що є спільним ланцюгом з Ethereum.
Команда Kava повідомила на Medium, що тестова мережа обробила понад 162 500 транзакцій EVM, при цьому задіяли понад 12 000 адрес гаманців, і не було жодного простою.
У команді аутсайдерів знаходиться Anchor Protocol. Його токен ANC втратив 10% після тривалого нещодавнього ралі. Aave впав на 6%. Більшість монет втратили 2-4% своєї вартості.
У тренді
Shiba Toby, який нещодавно запустили на Binance Smart Chain, сьогодні здорожчав на 191%. Ця екосистема пропонує 5% винагороди за кожну транзакцію продажу.
Shiba Toby — це гіпердефляційний токен з автоматичним розподілом винагород. У цій мережі спалювання токенів не проводять.