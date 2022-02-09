Ринок криптовалют в цілому був більш-менш стабільний, за кількома винятками, які зазначимо нижче. Більшість криптовалют зі списку 100 найкращих монет за ринковою капіталізацією рухалися в діапазоні +/-1-3% від їхньої вчорашньої вартості.

Індекси США вчора зросли через значні корпоративні прибутки. Біотехнологічна компанія Amgen підскочила на 7,71% після того, як оголосили про програму викупу акцій на 6 мільярдів доларів і прогнозували значне зростання.

Harley-Davidson (+15,34%) і освітня компанія Chegg (+15,77%) отримали позитивні щоквартальні оновлені дані. Туристичні акції тим часом продовжують зростати.

Peloton Interactive підскочив на 25% після того, як цей виробник велотренажерів оголосив про серйозну реструктуризацію, зокрема скорочення 2800 робочих місць і відставку генерального директора.

Планується, що голова Банку Канади Тіфф Маклем виступить по супутниковому телебаченню у Канадській торговій палаті. Слова Маклема можуть спричинити нестабільність CAD.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав десь на 3% і торгувався нижче 44 000 доларів на момент виходу статті. Ethereum також знизився приблизно на 3%.

Cardano і XRP зареєстрували втрати близько 5% і 4% відповідно. Shiba Inu втратив приблизно 7%.

Кращі гравці

8 лютого федеральні чиновники вилучили біткоїнів на суму 3,6 мільярда доларів. Ці біткоїни мають відношення до хакерського злому криптовалютної біржі Bitfinex, що стався у 2016 році; це був один з найбільших криптозломів в усій історії. Bitfinex оголосила, що поверне кошти інвесторам UNUS SED LEO, який зростає через новини.

UNUS SED LEO — це службовий токен, який використовують в екосистемі iFinex. На даний момент він займає 25-е місце у топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією. З такими темпами він може увійти до топ-20. На момент написання статті він торгувався за 7,36 долара і за останні 24 години зріс більше ніж на 50%.

Серед інших найбільших переможців у топ-100 знаходяться Ethereum Classic, Tezos і Decentraland, які зросли на 8%, 13% і 6% відповідно.

Лише з початку цього місяця ціна токена метавсесвіту GALA зросла на 117%. Цього тижня токен зростав в основному через запуск Legends Reborn, Spidertanks та інших довгоочікуваних ігор. За останні 24 години цей токен зріс на 6%.

Цього тижня криптовалюта IOTA була досить популярною. Сьогодні вона зросла на 7%. На момент написання статті її тижневий приріст склав 17%. IoTeX втратив останні досягнення. За останні 24 години він знизився на 7%.

У тренді

Ми знаємо ще одну мем-монету на собачу тематику: DOGECO, нативний токен Dogecolony. DOGECO — це токен за принципом «Грай та вигравай». У грі є 30 рівнів, які команда випустила як демо-версію.

У цій грі гравці збирають монети і мають дійти до кінця рівня, знищуючи ворогів або втікаючи від них.

DOGECO стягує податок при купівлі в розмірі 8%. 3% від цього податку розподіляються між власникам DogeColony в якості винагороди за лояльність. Сьогодні ця монета здорожчала на 680%.