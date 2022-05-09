Сьогодні крипторинок переважно ведмежий, більшість монет зі списку топ-100 на момент написання статті були в мінусі. Цими вихідними на крипторинках спостерігалося посилення страхів через рецесією та підвищення процентних ставок.

Кращі криптовалюти

На вихідних біткоїн та Ethereum різко впали, бо посилюються панічні настрої, викликані підвищенням процентних ставок та можливою рецесією. На момент виходу статті біткоїн втратив близько 3% і торгувався трохи вище 33 500 доларів.

Ethereum, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, впав на 4%, в результаті чого його втрати за останні 7 днів налічують 14%.

Решта учасників кращої десятки криптовалют також опинилися в мінусі. Вчора ввечері монета LUNA від Terra впала на 10% після того, як ненадовго похитнулася прив’язка її стейблкоїну UST до долара США. Втрати цієї монети за останні 7 днів наразі становлять 26%.

Криптовалюти поза межами топ-10 демонструють не кращі результати, більшість з них знизилася на 3-7%. Серед них помітно виділилися Tron і NEAR Protocol, які зросли на 3% і 10% відповідно.

Останні кілька тижнів TRON знаходиться у центрі уваги, причиною цього став його довгоочікуваний стейблкоїн USDD.

Він почав активно зростати наприкінці квітня, коли ця екосистема оголосила про запуск інвестиційних ініціатив в Суринамі та інші цікаві розробки.

Команда NEAR Protocol повідомила, що за один день на їхній платформі створили 500 000 нових облікових записів. Відтоді NEAR продовжує зростати і на момент написання статті збільшився приблизно на 10%.

Кращі гравці

Поза топ-20 більшість монет торгувалися в мінусі. Найбільшими невдахами стали Kava (-9%), Maker, AAVE і ApeCoin, які впали десь на 8%.

ApeCoin, який мав великі перспективи, також став одним із найбільших невдах тижня. За останні 7 днів він втратив 31% своєї вартості.

У топ-100 не обійшлося без переможців: Monero (+5%), Waves (+4%), XDC Network і ICON (+3% кожен), а також Celo має скромний здобуток у 2%. Хешрейт Monero становить понад 40% і продовжує зростати.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні є MetaPay, який торгується за 0,000034 долара і за останні 24 години здорожчав на 547%. MetaPay — це токен, за допомогою якого можна здійснювати покупки в метавсесвіті Metaxion.