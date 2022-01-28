Коли на крипторинку більшість інших монет продовжують відчувати низхідний тиск, Theta Network (THETA) фактично зростає протягом останніх кількох днів. Хоча це зростання певною мірою було зумовлене покращенням настроїв у криптопросторі, та є й інші важливі новини. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті токен Theta Network (THETA) торгувався на ціні 3,06 долара, тобто за останні 24 години він зріс майже на 7%.

Інвестори чекають, що найближчими днями запустять TDROP, платформу NFT, яка, як очікується, буде працювати на Theta Network (THETA).

Компанія THETA Fuel також відчула поліпшення апетиту інвесторів, і за 24 години вона зросла більше ніж на 10%.

Джерело: Tradingview.com

Theta Network (THETA): куди далі рухатиметься ціна

Запуск TDROP стане великою подією. Та насправді THETA почала набирати обертів ще до оприлюднення новини. За очікуваннями, токен зросте ще більше, коли цю новину офіційно оголосять. Нещодавнє зростання відбулося після того, як близько тижня тому THETA впав до місячних мінімумів у районі 2,27 долара.

Проте десь за останні три дні монеті вдалося компенсувати більшість цих втрат. Фактично, THETA зараз торгується на 30% вище від мінімальної ціни, яку зафіксували цього року. Та незважаючи на це, ціна залишається нижче 25- та 50-денних ковзних середніх. Будемо спостерігати, чи зможе THETA подолати опір накладних витрат у розмірі 3,8 долара під час нинішнього зростання.

Чому варто придбати Theta Network (THETA)

Theta Network (THETA), напевно, є одним з найбільш недооцінених блокчейн-проєктів, що має великий потенціал. Окрім того, ми бачимо, що мережа додає багато інноваційних функцій до своєї екосистеми. NFT-платформа TDROP є лише однією з них. Звісно, на Theta Network (THETA) очікує світле майбутнє для, і зараз саме ідеальний час, щоб купити цю криптовалюту.