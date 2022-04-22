Після потужної бичачої тенденції в березні біткоїн (BTC) значно сповільнився в квітні. Монета вперше за кілька тижнів опустилася нижче позначки в 40 000 доларів. BTC вже вдалося компенсувати деякі з цих втрат, і значною мірою цьому сприяло підвищення активності китів. Розглянемо основні моменти:

Інституційні інвестори та інші глибокі гаманці масово купували BTC за 38 000 доларів.

В результаті такої купівельної активності монета знову піднялася вище 42 000 доларів.

Активне скуповування, яке проводять кити, часто свідчить про те, що бичачий імпульс не за горами.

Джерело даних: Tradingview

Як діяльність китів вплине на біткоїн?

Ми очікуємо, що в найближчій перспективі ціна біткоїну буде постійно зростати. Той факт, що глибокі гаманці накопичують BTC, досить часто свідчить про те, що варто очікувати подальших прибутків. На даний момент BTC стабільно тримається вище важливої позначки в 40 000 доларів. Прогнозуємо, що ця гігантська монета продовжить консолідуватися, а потім сягне 45 000 доларів.

Однак не схоже, що вона буде зростати вище 45 000 доларів. Фактично навіть під час свого потужного березневого ралі BTC не зміг подолати позначку в 49 000 доларів, а потім різко впав. Цілком ймовірно, що більшість покупців, які купували за ціною 38 000 доларів, є короткостроковими інвесторами.

Ми очікуємо, що більшість з них зафіксують прибутки, як тільки монета перевищить 45 000 доларів. Це призведе до міні-розпродажу, в результаті якого найближчим часом біткоїн повернеться до 40 000 доларів.

Чи варто наслідувати приклад китів?

Ну що ж, ціна в 38 000 доларів була найбільш прийнятною для інвесторів BTC. Але існує достатній імпульс, який може сприяти тому, що поточна ціна монети підніметься до 45 000 доларів. Тому варто розглянути можливість придбання, щоб отримати принаймні 10% прибутку протягом найближчих днів. Однак якщо ви хочете тримати цей актив тривалий час, то до кінця цього року BTC може збільшити ваші кошти в 2 рази.