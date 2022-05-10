У понеділок токен TerraUSD (UST) впав до мінімальних 0,61 долара, його прив’язка до долара у співвідношенні 1:1 значно знизилася, коли загальний крипторинок страждав від найгіршого розпродажу 2022 року.

Відтоді UST піднявся завдяки низці заходів, що сприяли відновленню прив’язки, і які здійснила організація Luna Foundation Guard, яка наразі контролює скарбницю UST.

Коли алгоритмічний токен впав, LFG залучив свої резерви BTC на суму 2,2 млрд доларів, і ймовірно, цей крок допоміг зупинити крах. При цьому ціна BTC на короткий час опустилася нижче 30 000 доларів, а LUNA різко впала на понад 50% і сягнула позначки в 28 доларів.

UST вразливий, оскільки за останні 24 години LUNA впала на 50%

Тім Фрост, засновник і генеральний директор Yield App, стверджує, що це падіння вказує на те, що децентралізовані стейблкоїни є вразливими.

Початок тижня був важким для всього ринку криптовалют, і, як результат, одна з його нещодавніх зірок впала на коліна, а саме, UST. Саме тоді, коли ми думали, що децентралізований алгоритмічний стейблкоїн нарешті зміцнив свої позиції і довів, що всі скептики помиляються, його прив’язка до долара знизилася на 40%», – повідомив Фрост CoinJournal електронним листом.

На момент написання статті UST повернувся десь до 0,90 долара, оскільки BTC піднявся вище 31 500 доларів, а Terra (LUNA) компенсувала деякі збитки і зараз коштує близько 30 доларів. Проте пара LUNA/USD й досі торгується на 50% нижче.

Фрост вважає, що нещодавні продажі DeFi-токена можуть означати, що заходи LFG «навряд чи стануть довгостроковим рішенням». Таким чином, тиск на UST може посилитися.

«Що важливіше, це підкреслює, наскільки вразливі децентралізовані стейблкоїни, які покладаються на гіпотетичні прив’язки, а не на тверду готівку у традиційних банківських вкладах. Майже неможливо щось зробити, коли інвестори починають масово прямувати до дверей; можна лише приєднатися до натовпу і прийняти величезні втрати», – додав керівник Yield App.

Щодо загального прогнозу стосовно крипторинку, Фрост каже, що «зараз немає жодних сумнівів, що ми знаходимося в самому розпалі найбільш потужного ведмежого ринку починаючи з 2018 року».