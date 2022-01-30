Axie Infinity (AXS), як і більшість інших ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну, різко впав протягом останніх кількох тижнів. Тим не менш, зараз спостерігається деяка консолідація цін. Схоже, спадний тренд зупиняється, або принаймні на даний момент. Та чи означає це, що варто очікувати розворот тренду? Нижче зробимо аналіз, але спочатку давайте розглянемо кілька важливих моментів:

Наразі Axie Infinity (AXS) в основному торгується боком, тримаючись за свою потужну зону підтримки в 48 доларів.

На момент написання цієї статті токен AXS торгувався за 45 доларів, тобто у внутрішньоденній торгівлі знизився на 5%.

Більшу частину січня AXS перебував на ведмежому ринку, і консолідація ціни може бути ознакою близького розвороту тренду.

Джерело даних: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS): прогноз та аналіз цін

Згідно з нашим аналізом, тенденція до зниження монети Axie Infinity (AXS) розпочалася на початку листопада 2021 року. За цей період було декілька стрибків, але загальна тенденція була спрямована вниз.

Криптокатастрофа 2022 року не покращила ситуацію.Більшість криптоактивів впали, і токени метавсесвіту, як-от AXS, дуже постраждали. Проте останніми днями цінова дія, схоже, зупинилася.

Токен AXS знайшов гарну підтримку на рівні 48 доларів, і якщо найближчими днями він буде торгуватися вище цього порогу, то тут може статися справжній злом тренду. Але якщо «бики» не зможуть утримати ціну на рівні 48 доларів, то найближчим часом ми, ймовірно, побачимо, як AXS буде падати.

Чому все-таки варто придбати Axie Infinity (AXS)

Хоча протягом останніх кількох тижнів токен AXS і падав, та він і досі залишається гідним активом. Очікується, що токени метавсесвіту та блокчейну зростуть до величезних масштабів. Варто очікувати, що з’явиться ще більше монет, але оскільки AXS став піонером, існують гарні шанси, що він принесе інвесторам великі прибутки у майбутньому.