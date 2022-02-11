PancakeSwap (CAKE) проти Sushiswap (SUSHI): кращий токен DEX

Децентралізовані біржі – це платформи, на яких користувачі можуть здійснювати торгівлю, і при цьому не потрібні жодні дозволи чи посередники. Токени DEX використовуються як токени управління та для стейкінгу. Також вони можуть виступати в якості сховища вартості. DEX підтримують роботу DeFi-платформ.

PancakeSwap і Sushiswap — це дві найпопулярніші платформи DEX. Вони обидва є форками від Uniswap, а також автоматизованими маркетмейкерами (AMM). По суті, за допомогою платформи користувачі надають пули ліквідності і отримують таким чином винагороди.

Анонімні розробники створили PancakeSwap на Binance Smart Chain і запустили в вересні 2020 року. Щоб проводити обмін токенами, він використовує смарт-контракти. Користувачі можуть обміняти свої токени LP на інші токени. Окрім того, на цій платформі можна вирощувати врожаї та та використовувати токени для стейкінгу. Отримати доступ до PancakeSwap можна за допомогою Metamask, Trust Wallet, Ethereum Wallet, Binance Chain Wallet і Math Wallet.

Chef Nomi та 0xMaki були творцями Sushiswap, і вони запустили його на базі мережі Ethereum у серпні 2020 року. Однак право власності на платформу передали Сему Бенкману-Фріду. Отримати доступ до Sushiswap можна через Lattice, Coinbase Wallet, WalletConnect і Metamask. Окрім вирощування врожаю та стейкінгу токенів, користувачі також брати та давати токени в позику. Щоб підтримувати та запускати нові проєкти у своїй системі, цей блокчейн використовує Minimal Initial Sushiswap Offering (MISO).

Оскільки обидва ці блокчейни є форками від Uniswap, вони багато в чому схожі. Проте вартість транзакції відрізняється: в PancakeSwap користувачі платять 0,2%, а в Sushiswap — 0,3%. Окрім того, Sushiswap є більш гнучким, ніж PancakeSwap. Якщо порівнювати ці два активи, PancakeSwap має більше трейдерів, і його ринкова капіталізація становить 2,17 мільярда доларів, а в Sushiswap — 906,6 мільйона доларів.

До того ж, PancakeSwap підтримує у своїй екосистемі NFT і лотерею. Також він має окремий токен CAKE для анстейкінгу. Наразі CAKE коштує 8,15 долара, а SUSHІ продається за 4,7 долара. Серед цих двох кращим токеном DEX є CAKE, і він буде зростати завдяки постійному впровадженню DEX.