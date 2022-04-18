Основна мережа Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Fantom і Avalanche привітали Parabolic із запуском його нової гри, в результаті якого він перетворився на багатоланцюгову платформу, про це стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

21 квітня має відбутися запуск єдиної в своєму роді аварійної гри-симулятора, у якій кошти можна виводити у середині гри.

Нова весела гра в казино, що нагадує торговий графік

Ігровий процес нагадує графік криптоторгівлі. Гра підтримує 50% ліквідності, що забезпечує своєчасні виплати геймерам.

В чому унікальність цієї гри?

Ця гра являє собою абсолютно новий рівень захоплення та вражень. Все починається з того, що кожен гравець вносить певну кількість токенів Parabolic, якими він хоче грати.

Чим далі розвивається гра, коефіцієнт ставки зростає, а графік стає дедалі більше параболічним. Ваше завдання у грі — вивести гроші до того, як лінія на графку впаде. Щоб зробити ставку, необхідно придбати токени. Щоб отримати готівку, необхідно продати їх.

Найкращі характеристики

Гра Parabolic містить такі важливі елементи, які виділяють її з-поміж інших:

Під час гри можна вивести відсоток від загальної вартості азартної гри

50% прибутку у грі спалюється, що підвищує вартість цієї монети

Підтримується необхідна ігрова ліквідність, щоб своєчасно здійснювати виплати

Податки за транзакції токена:

Дефляційне спалювання – 3%

Автоліквідність – 3%

Унікальний викуп – 3%

Розробка ігор – 3%

Ефективна система заробітку

Токен Parabolic є ефективною системою заробітку, оскільки спалені токени повністю вилучаються з обігу. Їх не можна передати на «мертву адресу», як це можливо у багатьох інших екосистемах.

Parabolic прагне підвищити вартість токенів, тому вартість токенів гравців постійно зростає, а відношення ліквідності до ринкової капіталізації постійно падає.

Не потрібно сплачувати непомірні податки

Очікується, що дуже високий відсоток пропозиції токена буде знищено протягом 24 годин після запуску гри. Parabolic не буде стягувати непомірні та нереальні податки з власників токенів.

Щоб забезпечити довгостроковість проєкту, велику частину комісій за транзакцію повертають в екосистему.