Передпродаж Metacade має принести круті результати в 2023 році. Купуйте його задешево, доки не пізно

Криптовалюта славиться тим, що приносить шалені прибутки, й участь у передпродажі криптовалюти — ось найпростіший спосіб отримати найвищий потенціал прибутку. Такий високий потенціал прибутку (з часом він зменшується) викликаний економічним принципом, що називається закон зменшення прибутку, згідно з яким зростання вартості активу з часом почне сповільнюватися.

Серед успішних передпродажів варто згадати проєкт Metacade (MCADE). Metacade створює велику GameFi-платформу, щоб конкурувати з найбільшими лідерами криптопростору, тому варто розглянути його, перш ніж його ціна зросте ще більше.

Передпродаж Metacade — це велика інвестиційна можливість

Попередні продажі криптовалют користуються надзвичайною популярністю, особливо це стосується проєктів із сильними фундаментальними принципами, як-от Metacade . Наприклад, в рамках бета-фази передпродажу MCADE лише протягом чотирьох тижнів вдалося залучити понад 1,3 млн доларів інвестицій, а це говорить про довгостроковий потенціал цього проєкту.

На початку передпродажу криптовалюти Metacade вартість його нативного токена MCADE становила 0,008 долара, але зараз ціна зростає. Ціна й надалі буде зростати і наприкінці передпродажу сягне позначки 0,02 долара. Тим інвесторам, які прагнуть отримати максимальну вигоду, варто придбати ці токени якомога.

Прогноз цін MCADE на 2023 рік і надалі

Коли на останньому етапі передпродажу MCADE досягне 0,02 долара, його запустять на децентралізованих біржах (DEX), і команда почне укладати партнерські угоди, щоб розширити охоплення токена. Окрім цього, токен MCADE здобуте корисні функції, коли стане доступним комплексний ігровий досвід, який запланувала команда платформи Metacade.

Таким чином, довгостроковий потенціал Metacade є дуже перспективним. Експерти прогнозують, що протягом 2023 року його ціна просто вибухне, вона може зрости в 50 разів. У результаті такого колосального росту ціна токена MCADE може становити 1 долар США, а це серйозний ріст порівняно з його вартістю на останньому етапі передпродажу, яка становитиме 0,02 долара США.

Аналітики очікують, що після 2023 року крипторинок почне наступний бичачий забіг, щойно у 2024 році завершиться халвінг біткоїну. Бичачі ринки зазвичай дають значний приріст різних активів, і це може сприяти росту вартості токена MCADE ще більше. До цього часу MCADE може перевищити позначку 5 доларів, тобто вартість зросте в 250 разів в період між передпродажем токена і 2025 роком.

Що таке Metacade?

Metacade створює найбільшу аркаду на блокчейні і приносить передові ігрові можливості у Web3-світ. Любителі GameFi можуть грати тут в різноманітні аркадні ігри, кожна з яких пропонує криптовалютні винагороди, а також брати участь у платних турнірах, щоб виграти винагороди в токенах MCADE.

Є декілька додаткових функцій, які роблять Metacade найкращою інвестиційною можливістю під час передпродажу цієї криптовалюти. По-перше, проєкт спрямований на те, щоб обслуговувати безпосередньо користувачів Web3, надаючи геймерам осередок, де вони можуть збиратися разом та отримувати доступ до цінної інформації стосовно криптопростору.

З часом Metacade прагне стати децентралізованою автономною організацією ( DAO ). Така зміна дозволить спільноті Metacade мати над платформою повний контроль, адже всі власники токенів MCADE зможуть голосувати за пропозиції щодо управління та визначати майбутній розвиток цього проєкту.

Як працює Metacade?

Геймери блокчейн-ігор можуть взяти участь у безлічі викликів у багатьох іграх Рlay-to-Еarn ( P2E ). Незалежно від того, хочете ви просто розслабитися у грі чи позмагатися з кимось, Metacade дозволяє гравцям насолодитися різноманітними захоплюючими аркадними іграми і заробити при цьому токени MCADE.

У Metacade геймери також отримують криптотокени за те, що надають спільноті корисну інформацію. Наприклад, вони можуть давати корисні поради та підказки чи іншу інформацію, що допоможе іншим гравцям отримати максимальну віддачу від їхнього ігрового досвіду.

Ще одна ключова функція, яку пропонує Metacade, — можливість випробувати абсолютно нові блокчейн-ігри до їхнього офіційного запуску. Завдяки таким функціям бета-тестування гравці можуть залишати відгуки розробникам ігор, які можуть вносити будь-які покращення, запропоновані спільнотою Metacade, зокрема виправлення помилок та оптимізацію ігрового процесу.

Metacade розширює охоплення блокчейн-ігор

Окрім того, Metacade прагне надавати критично важливу послугу, яка може допомогти розвиватися усій індустрії GameFi. Його програма Metagrants забезпечить фінансування для найбільш популярних блокчейн-ігор, оскільки спільнота Metacade зможе проголосувати за ті ігри, в які вони найбільше хочуть грати в майбутньому.

Блокчейн є центром технологічного прогресу, і Metacade сприяє постійному прогресу в цій сфері. Фінансування на ранній стадії є напрочуд важливим, адже створення та запуск нових ігор вимагає високого рівня підтримки. Поєднуючи розробників та свою спільноту геймерів, Metacade допомагає безпосередньо розширити область застосування та масштаб інновацій у блокчейні.

Чи варто купувати Metacade у 2023 році?

Передпродаж Metacade — чудова інвестиційна можливість для криптоінвесторів. На щастя, 0,008 долара — це мізерна ціна для проєкту, який пропонує реальні перспективи на майбутнє, і не дивно, що в рамках бета-фази токени швидко розпродали.

Під час попереднього продажу токен MCADE підніметься до 0,02 долара, тому в інвесторів ще є час, щоб скористатися перевагами ведмежого ринку. Безсумнівно, Metacade стане чудовим доповненням до будь-якого інвестиційного портфелю, і будемо з цікавістю спостерігати, чи досягне він протягом 2023 року позначки в 1 долар.