Останні 7 днів були гірко-солодкими для Decentraland (MANA) . На початку тижня монета дещо впала, а потім почала набирати певний імпульс, хоча він і не був потужним. Однак показник RSI свідчить про те, що монета має потенціал розпочати бичий забіг. Розглянемо основні факти:

Показник RSI свідчить про перепроданість MANA , а це означає, що зараз існує низький ризик великих розпродажів.

Ризик зниження наразі обмежений, тому MANA може значно відновитися найближчим часом.

З огляду на поточні сприятливі умови монета може зрости на 50%.

Джерело даних: Tradingview

Як MANA може подолати позначку в 3 долари?

Нещодавнє зростання бичачого імпульсу було не таке вже й великие. Але цього було достатньо, щоб MANA перевищила важливу зону підтримки на рівні 2 доларів. Бики добре попрацювали, щоб утримати цінову дію вище цього порогу. Зараз ціна консолідується, і ми очікуємо, що вона буде рухатися далі до опору накладних витрат у 2,3 долара.

Здається, індекс відносної міцності (RSI) підтверджує, що дійсно події будуть розвиватися так. Розумієте, останніми днями показник RSI рухається в зону перепроданості. В основному, це говорить про те, що існують дуже низькі ризики серйозних розпродажів для MANA.

Саме тому є єдиний напрям для монети – вгору. Якщо MANA насправді зможе подолати опір накладних витрат на рівні 2,3 долара, то це буде лише питанням часу, коли вона зросте до 3 доларів. Однак найбільшою проблемою буде утримувати цінову дію вище позначки в 3 долари.

Як інвестори можуть скористатися поточною сприятливою ситуацією?

Існує два способи, як можна отримати прибутки від поточної сприятливою ситуації довкола MANA. По-перше, можна придбати монету, коли вона торгується вище рівня підтримки в 2 долари. А коли токен підніметься до 2,3 долара, можна або вийти з ринку, або зробити ставку на те, що він зросте до 3 доларів. У будь-якому разі, сягнувши позначки 2,3 долара, монета все одно принесе вам 15% прибутку.

По-друге, можна дочекатися, доки монета подолає опір накладних витрат на рівні 2,3 долара. Після цього MANA, ймовірно, підніметься до 3 доларів, і в такому випадку прибутки будуть становити десь 25%.