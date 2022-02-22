Лише кілька тижнів тому Gala Games (GALA) зростала неймовірними темпами. У певний момент цей ігровий токен на базі блокчейну зріс на 60% протягом семи днів. Але більша частина цього імпульсу вже зникла, і найближчими днями очікуються ведмежа тенденція. Розглянемо деякі ключові моменти:

Перш ніж відбудеться розворот в сторону биків, Gala Games (GALA) може впасти до 0,2 долара.

На даний момент токен торгується десь за 0,25 долара, за останні 24 години він майже не змінився.

Наразі потенціал для зростання в кращому випадку залишається мінімальним, і GALA доведеться добре поборотися, щоб досягти 0,4 долара.

Джерело даних: Tradingview

Gala Games (GALA)

Захоплення ігровим метавсесвітом і блокчейном, яке спостерігалося минулого року, зіграло важливу роль у зростанні GALA. Дійсно у листопаді минулого року цій монеті вдалося піднятися до історичних максимумів і сягнути приблизно 0,84 долара.

Однак не вдалося скористатися цим бичачим імпульсом на повну силу, і зараз GALA торгується на 82% нижче від тих максимумів, які були кілька місяців тому. Проте на початку лютого ми помітили певний бичачий прорив. Фактично в якийсь момент приріст GALA за тиждень становив 60%. Наразі цей бичачий прорив сповільнився, і, здається, ігровий токен повзе вниз.

Прогнозуємо, що, перш ніж бики зможуть знайти якийсь попит, токен знизиться до позначки в 0,2 долара. Більше того, з огляду на графіки та нещодавню цінову дію, здається, що бичачий тренд для GALA обмежений позначкою в 0,4 долара.

Чи варто інвестувати в Gala Games (GALA)?

Прогнозують, що ігрові токени метавсесвіту та блокчейну залишаться одними з найбільш популярних активів на ринку. Звичайно, в майбутньому будуть з'являтися інші більш потужні та значущі проєкти метавсесвіту, але немає сумнівів, Gala Games є великим першопроходцем. Інвесторам, які хочуть познайомитися із цим новим віртуальним світом, варто звернути увагу на цей актив, який є гідним варіантом для інвестицій.