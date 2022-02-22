Перш ніж почати зростати, Gala Games (GALA) може впасти до 0,2 долара
Лише кілька тижнів тому Gala Games (GALA) зростала неймовірними темпами. У певний момент цей ігровий токен на базі блокчейну зріс на 60% протягом семи днів. Але більша частина цього імпульсу вже зникла, і найближчими днями очікуються ведмежа тенденція. Розглянемо деякі ключові моменти:
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Перш ніж відбудеться розворот в сторону биків, Gala Games (GALA) може впасти до 0,2 долара.
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На даний момент токен торгується десь за 0,25 долара, за останні 24 години він майже не змінився.
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Наразі потенціал для зростання в кращому випадку залишається мінімальним, і GALA доведеться добре поборотися, щоб досягти 0,4 долара.
Джерело даних: Tradingview
Gala Games (GALA)
Захоплення ігровим метавсесвітом і блокчейном, яке спостерігалося минулого року, зіграло важливу роль у зростанні GALA. Дійсно у листопаді минулого року цій монеті вдалося піднятися до історичних максимумів і сягнути приблизно 0,84 долара.
Однак не вдалося скористатися цим бичачим імпульсом на повну силу, і зараз GALA торгується на 82% нижче від тих максимумів, які були кілька місяців тому. Проте на початку лютого ми помітили певний бичачий прорив. Фактично в якийсь момент приріст GALA за тиждень становив 60%. Наразі цей бичачий прорив сповільнився, і, здається, ігровий токен повзе вниз.
Прогнозуємо, що, перш ніж бики зможуть знайти якийсь попит, токен знизиться до позначки в 0,2 долара. Більше того, з огляду на графіки та нещодавню цінову дію, здається, що бичачий тренд для GALA обмежений позначкою в 0,4 долара.
Чи варто інвестувати в Gala Games (GALA)?
Прогнозують, що ігрові токени метавсесвіту та блокчейну залишаться одними з найбільш популярних активів на ринку. Звичайно, в майбутньому будуть з'являтися інші більш потужні та значущі проєкти метавсесвіту, але немає сумнівів, Gala Games є великим першопроходцем. Інвесторам, які хочуть познайомитися із цим новим віртуальним світом, варто звернути увагу на цей актив, який є гідним варіантом для інвестицій.