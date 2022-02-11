Beethoven — це перший протокол AMM наступного покоління, що працює на блокчейні Fantom, який демонструє потенціал справжнього вбивці Ethereum. На момент виходу публікації цей токен торгувався за 0,82 долара і зріс на 3,58% за останні 24 години.

Із цієї невеликої статті ви дізнаєтеся все, що потрібно знати про Beethoven: що це таке, чи варто інвестувати в нього, а також де зараз найкраще придбати Beethoven.

Де зараз найкраще купувати Beethoven

Що таке Beethoven?

Протокол AMM забезпечує збільшені пули ліквідності, а це, як стверджують його творці, є великою технологічною новинкою. Користувачі Beethoven можуть створити унікальний криптоіндексний фонд залежно від їхніх потреб у активах.

Можна збирати з трейдерів комісії, щоб, дотримуючись арбітражних можливостей, перебалансувати кошти. Ефективну торгівлю забезпечує Balancer V2, який об’єднує ліквідність краудсорсингу з портфелів інвесторів і використовує свій унікальний Smart Order Router, щоб знайти для трейдерів найкращу доступну ціну.

Користувачам обіцяють, що за допомогою LGE у них буде можливість запускати токени найбільш справедливим способом. Ви використовуєте 80/20 BPT замість одного стейкінгу, щоб зафіксувати волатильність ринку і мати мінімальні непостійні втрати.

Чи варто купувати Beethoven сьогодні?

Коли читаєте цінові прогнози щодо Beethoven, пам'ятайте, що прогнози аналітиків можуть бути помилковими. Ці прогнози базуються на фундаментальному технічному дослідженні ефективності криптовалют. Прибутки в минулому не є гарантією майбутніх прибутків.

Прогноз ціни на Beethoven

За даними Digital Coin Price, до кінця року Beethoven підніметься до 1,16 долара. Їхній прогноз на 2023 рік становить 1,27 долара, на наступний рік — 1,39 долара, на 2025 — 1,73 долара і на 2026 — 1,62 долара. У 2027 році 1 BEETS буде коштувати 2,20 долара. За два роки токен зросте до 3,44 долара.

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