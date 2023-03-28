Первинне розміщення монет (ICO) у 2023 році. Які криптовалютні ICO найкраще купити зараз?

У міру того, як ринок криптовалют розвивається і зміцнюється, багато інвесторів шукають наступне велике первинне розміщення монет (ICO), яке могло б запропонувати значні прибутки. Але оскільки постійно з’являється так багато нових пропозицій, в які ж найкращі криптовалютні ICO варто інвестувати? У цій статті ви знайдете 12 відібраних нами перспективних ICO. Від проектів на основі штучного інтелекту до рішень першого рівня – ви знайдете те, що приверне вашу увагу.

Список монет

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) OptionBlitz (BLX) ASTL (ASTL) Kryptview (KVT) Minima (WMINIMA) Brickken (BKN) EasyFeedback (EASYF) WeSendIt (WSI) Mintera (MNTE)

1. Metacade (MCADE) – відіграє важливу роль у Play-To-Earn

Що таке Metacade?

Metacade це ком’юніті-хаб для гри за винагороду (P2E), що має на меті змінити ландшафт GameFi своєю первинною пропозицією монет. Це універсальне рішення, де геймери, крипто-ентузіасти та розробники можуть об’єднатися і досліджувати світ P2E-ігор, що стрімко розвивається. У ньому буде все, що ви очікуєте від ігрового хабу, наприклад, спільноти, простір для взаємодії в реальному часі та ігрові таблиці лідерів, але він використовує можливості технології блокчейн, щоб вивести все на новий рівень.

Наприклад, щоб заохотити найкращих професіоналів галузі P2E прийти на платформу, вона винагороджує токенами MCADE всіх, хто ділиться оглядами, порадами та іншим корисним контентом. Досвідчені гравці можуть заробляти, допомагаючи іншим знайти свої переваги GameFi. Тим часом, гравці-новачки в P2E можуть відкрити для себе ще одне джерело доходу, поділившись своїми думками про нову гру, в яку вони грають.

Також планується проведення регулярних турнірів, розіграшів призів та змагань, де геймери зможуть випробувати свою удачу разом з іншими членами спільноти. У 2024 році Metacade планує запровадити дошку вакансій і концертів, де користувачі зможуть знайти для себе ролі від випадкових заходів з тестування ігор до штатних оплачуваних посад у Web3 та лідерів ігрової індустрії.

Найцікавіше, що Metacade впроваджує схему метагрантів. Очікується, що метагранти відіграватимуть ключову роль у формуванні майбутнього індустрії P2E. Вони дозволяють спільноті голосувати і спрямовувати кошти на найкращі P2E ігри, що знаходяться в розробці.

Розробники подаватимуть свої ідеї до пулу конкуруючих пропозицій, а власники MCADE голосуватимуть за свого фаворита. Переможець отримує фінансування зі скарбниці Metacade, а фінальна гра буде додана до віртуальної платформи, щоб кожен міг зайти і пограти. Це не тільки сприяє унікальному відчуттю залучення спільноти, але й має потенціал зробити Metacade відомим ім’ям у сфері P2E-геймінгу.

У поєднанні з іншими вражаючими аспектами, такими як запланована децентралізована автономна організація (DAO), стейкінг, програма викупу і спалення токенів, а також висвітлення в декількох авторитетних ЗМІ, Metacade виглядає найкращим ICO для інвестування в даний момент. З огляду на те, що він зібрав понад $14,6m, причому кожен етап продажів закінчується швидше, ніж попередній, здається, що спільнота криптоінвесторів також погоджується з цим висновком.

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2. AltSignals (ASI) – Використання штучного інтелекту для трансформації трейдингової галузі

Що таке AltSignals?

AltSignals постачальник торгових сигналів, який зарекомендував себе як лідер галузі. Заснована у 2017 році, компанія AltSignals зробила понад 1 500 сигналів на ринку криптовалют та акцій Форекс для більш ніж 1 400 VIP-підписників із середньою точністю 64%. Компанія щомісяця демонструє чудові результати: за лютий її ф’ючерсні сигнали на Binance Futures принесли 2,163% прибутку з рівнем виграшу 90%, а за січень – 2,480% з точністю до 92%!

Бездоганні показники Trustpilot від AltSignals підтверджують ці результати. Він отримав майже 500 позитивних відгуків із середнім рейтингом 4,9/5. Все це стало можливим завдяки команді передових професіоналів AltSignals і передовому індикатору AltAlgo™ . AltAlgo™ поєднує в собі більше 34 фільтрів і стратегій, які допомагають команді AltSignals визначати найкращі торгові можливості.

Тепер AltSignals готова до наступного кроку на своєму шляху. Компанія запускає токен ASI для фінансування розробки алгоритму ActualizeAI. Він має на меті використовувати повний стек ШІ, щоб підвищити точність платформи до 80%, пропонуючи при цьому неймовірні переваги для інвесторів. Цей стек ШІ буде використовувати новітні розробки в області технології ШІ, такі як машинне навчання і обробка природної мови, щоб оновити існуючий алгоритм AltAlgo™ .

Володіючи ASI, потенційні інвестори отримають ексклюзивний доступ до сигналів алгоритму ActualizeAI, що дасть їм перевагу над іншими на фінансових ринках. Ті, хто придбає 20 000 токенів ASI або більше, отримають довічну підписку на сигнали, а також безкоштовний доступ до існуючого сервісу сигналів AltAlgo™.

ASI також запропонує інвесторам приєднатися до Клубу учасників AI. Цей клуб дозволить учасникам формувати майбутнє AltSignals та алгоритму ActualizeAI. Як члени клубу, вони можуть пропонувати відгуки, ідеї та сприяти розвитку платформи, заробляючи додаткові токени ASI в якості винагороди. Ці токени можна накопичувати для підвищення рівня членства, що відкриває ще більше можливостей екосистеми ШІ AltSignals, або зберігати для потенційних майбутніх прибутків.

Нарешті, ASI діє як токен управління, дозволяє власникам пропонувати зміни та приймати рішення щодо майбутніх оновлень платформи. Таке пряме залучення спільноти допомагає гарантувати, що цілі та цінності платформи відповідають цілям і цінностям трейдерів, які користуються її послугами. Після залучення $112 тис. всього за 1 дні після запуску, можна з упевненістю сказати, що AltSignals – це крипто-проект, готовий до великих звершень. Ви точно не захочете пропустити presale токенів ASI!

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3. ALINK AI (ALINK) – Ринок, готовий до майбутнього штучного інтелекту

Що таке ALINK AI?

Після вибуху таких AI-додатків, як ChatGPT, нещодавно з’явилися нові криптовалютні проекти на основі штучного інтелекту, а також продаж токенів. Однією з головних кампаній AI ICO є ALINK AI , універсальний ринок послуг у сфері штучного інтелекту. Він фактично дозволяє будь-кому, хто має доступ до Інтернету, отримувати та пропонувати послуги, пов’язані з загальним штучним інтелектом (AGI), на ринку блокчейну.

Ці послуги варіюються від простої генерації текстів або зображень до складної побудови моделей прогнозування та галузевих рішень. Розробники можуть навіть запускати і монетизувати самокероване програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке взаємодіє з іншими аспектами мережі ALINK.

ALINK також має вбудований ринок даних, де дані можна купувати, продавати та обмінюватися. Постачальники даних можуть монетизувати свою інформацію, продаючи її маркетологам, аналітикам даних, дослідницьким компаніям тощо. Оскільки потреба в даних для ШІ-рішень зростає, ALINK буде готовий виступити посередником між тими, хто має дані, і тими, кому вони потрібні для навчання своїх моделей.

Платформа використовує власний цифровий токен ALINK як засіб обміну на своїх майданчиках для збору коштів і стимулювання користувачів надавати та покращувати послуги ALINK. Хоча токенам зі штучним інтелектом ще належить увірватися ву величезний криптопростір, ALINK здається багатообіцяючою новою криптовалютою, готовою прокласти собі шлях. Таким чином, це одне з найкращих криптовалютних ICO, в яке варто інвестувати зараз.

4. Vivi (VIVI) – децентралізований обмін короткометражним відео, який платить

Що таке Vivi?

Vivi це децентралізована платформа, яка дозволяє авторам ділитися короткими відео та отримувати винагороду, а глядачам – монетизувати час, проведений у соціальних мережах. Використовуючи децентралізовану структуру, Vivi забезпечує конфіденційність і безпеку своїх користувачів, одночасно сприяючи справедливому розподілу винагород.

Vivi схожий на децентралізований TikTok. Користувачі можуть публікувати короткі відео, наприклад, уроки макіяжу або кулінарії, що робить його ідеальним для творців TikTok, які хочуть відійти від централізованих платформ соціальних мереж, зберігаючи при цьому свій стиль.

Однією з унікальних особливостей Vivi є використання NFT-окулярів. Користувачі отримують безкоштовні окуляри NFT при реєстрації і можуть використовувати їх для отримання винагороди у вигляді VRV. Користувачі, які продовжують дивитися відео та взаємодіяти на платформі, отримують VRV, які можна обміняти на токен управління платформою, VIVI. VIVI дозволяє користувачам оновлювати свої окуляри, щоб заробляти ще більше VRV за час перегляду.

Окрім основного додатку Vivi, існують також Vivi Live, Vive Spot та Vivi Academy, кожен з яких слугує певній меті у сфері прямих трансляцій, спорту та освіти. Маючи потенціал стати основною децентралізованою платформою Web3 для коротких відео в криптоіндустрії, Vivi, безумовно, є токеном, який варто розглянути.

5. OptionBlitz (BLX) – Унікальна децентралізована платформа для торгівлі деривативами

Що таке OptionBlitz?

OptionBlitz це децентралізована торгова платформа, побудована на основі рішення для масштабування другого рівня Ethereum Arbitrum. Вона спеціалізується на торгівлі деривативами, зокрема на торгівлі опціонами. Вона використовує Arbitrum для досягнення швидкого розрахунку транзакцій практично без витрат для трейдерів, зберігаючи при цьому повну децентралізацію. У своїй технічній документації оptionBlitz також обіцяє нульове прослизання і нульові спреди.

Як і інші децентралізовані торгові платформи, OptionBlitz дозволяє користувачам блокувати свої USDC в пулі ліквідності, щоб полегшити транзакції для інших трейдерів в обмін на частку доходу платформи. OptionBlitz пропонує трейдерам три різні продукти: цифрові опціони, класичні опціони та Turbos – флагманську пропозицію з кредитним плечем 200:1, яка може стати наступним кроком у торгівлі безстроковими ф’ючерсами.

Ринки, які вона пропонує, не обмежуються лише криптовалютами. Трейдери можуть отримати доступ до продуктів валютного, товарного та енергетичного ринків, ціни на які визначаються за допомогою децентралізованого оракула Chainlink, що забезпечує максимальну точність. Опції неймовірно гнучкі, з терміном дії від 10 секунд до 24 годин.

В цілому, OptionBlitz вирізняється з-поміж інших ICO надзвичайно інноваційною пропозицією. Його потенціал стати найбільш передовою платформою децентралізованих деривативів не можна недооцінювати, тому це одна з найкращих криптовалют на presale прямо зараз.

6. ASTL (ASTL) – Залучайте гроші та отримуйте пасивний дохід за допомогою ASTL

Що таке ASTL?

ASTL це криптовалютний проект для пасивного доходу, який має на меті поєднати технологію штучного інтелекту та майнінг криптовалют, допомагаючи своїм користувачам отримувати прибутки, що значно перевищують ті, які можуть запропонувати банки. ASTL використовує парк крипто-майнерів, які працюють на “зеленій” енергії та оптимізовані за допомогою ШІ, щоб добувати найкращі токени, які максимізують прибуток користувачів.

Інвестори просто купують обрану ними кількість токенів ASTL, а потім отримують винагороду в USDT, пропорційну їхній покупці. Завдяки диверсифікації майнінгу ASTL ці прибутки можуть досягати 11% APY, і можуть виплачуватися щодня, якщо користувачі придбають достатню кількість токенів.

Фактично, коли інвестори купують ASTL, вони купують частину обчислювальних потужностей у майнінговому парку проекту. На відміну від звичайних сервісів хмарного майнінгу, дохід від ASTL не змінюється в залежності від поточних подій на крипторинку; основна відмінність полягає в тому, що він обіцяє стабільний дохід, який не буде коливатися. З огляду на те, що зараз триває пропозиція токенів, ASTL є одним з тих, кого варто розглянути, якщо ви хочете інвестувати в ICO, орієнтоване на пасивний дохід.

7. Kryptview (KVT) – Новаторські дослідження для заробітку за допомогою зручної платформи

Що таке Kryptview?

Kryptview це платформа на базі блокчейну, яка пропонує унікальний підхід до дослідження спільноти та обміну інформацією про токени та інші криптовалюти. Вона використовує пірингову модель, яка винагороджує користувачів за глибокий фундаментальний аналіз найновіших криптовалют. Зібрані дані автоматично структуруються, потім переглядаються спільнотою і публікуються на платформі, щоб усі користувачі могли ними скористатися.

Він має вбудовані інструменти фундаментального аналізу, які дозволяють користувачам виставляти бали за різними параметрами, такими як команда криптовалютного проекту, конкуренція, стійкість та спільнота. Відгуки користувачів Kryptview потім використовуються для побудови загальної оцінки для певного токена, що дає змогу з першого погляду побачити, які криптовалютні проекти варті уваги.

Модель винагороди Kryptview проста, але ефективна. Аналітики ранжуються на основі якості їхнього внеску, що дозволяє їм заробляти більше за обмін аналізом, коли вони займають більш високі позиції в рейтингу. Тим часом, рецензенти можуть заробляти токени KVT за рецензування досліджень і перевірку оцінок. Дописувачі можуть публікувати портфоліо і генерувати KVT, якщо їхні роботи перевершують ринок. Як результат, багато потенційних інвесторів з нетерпінням чекають на майбутнє ICO.

8. Minima (WMINIMA) – Мобільний блокчейн, орієнтований на свободу

Що таке Minima?

Minima це один з останніх ICO-проектів, що вийшов у криптопростір першого рівня. Його мета – стати першою в світі повністю децентралізованою мережею, що працює на основі мобільних пристроїв та Інтернету речей (IoT). Minima розроблена таким чином, щоб бути доступною для якомога більшої кількості учасників, тобто будь-хто з мобільним телефоном та підключенням до інтернету може запустити вузол Minima.

Minima заявляє, що її основна мета – побудувати мережу, яка пропонує свободу всім, хто нею користується, де користувачі можуть об’єднуватися і творити без обмежень і цензури. Як і інші провідні мережі першого рівня, вона дозволяє будь-кому запускати власні токени, NFT-проекти і децентралізовані додатки (dApps). Minima також стверджує, що має партнерські відносини з компаніями в автомобільній, телекомунікаційній та файлообмінній галузях.

Хоча в періоди високого попиту в мережі стягується комісія, вона не згорає, тобто токени вилучаються з жорстко обмеженої загальної пропозиції токенів. Це, в свою чергу, робить MNIMA дефляційним токеном. Presale Minima призначений для Wrapped Minima, версії MINIMA, яка може взаємодіяти з мережею Ethereum.

9. Brickken (BKN) – Традиційний підхід до фандрейзингу в компаніях

Що таке Brickken?

Brickken це блокчейн-платформа, яка дозволяє підприємствам токенізувати свій бізнес та залучати кошти за допомогою токенів безпеки. Її бачення полягає в тому, щоб допомогти глобальним власникам активів використовувати децентралізовану модель фінансування, відкриваючи потоки доходу для компаній та інвесторів. Замість того, щоб проходити через первинне публічне розміщення акцій (IPO) та випускати акції, компанії можуть здійснювати пропозиції токенів безпеки (STO) для залучення капіталу без посередників.

Токенізація активів була гарячою темою серед криптоінвесторів в останні роки. Brickken має на меті надати інструменти та технологію, які дозволять будь-кому розмістити свої активи на блокчейні, подолавши розрив між Web2 та Web3. Це особливо важливо для малих та середніх підприємств, які часто можуть залучати кошти лише від венчурних інвесторів. Brickken відкриває світ можливостей для цих підприємств, дозволяючи їм отримати доступ до величезного ринку роздрібних інвесторів.

Brickken використовує власний додаток на основі смарт-контрактів для випуску та управління токеновими цінними паперами, гарантуючи, що кожен інвестор та емітент цінних паперів відповідає регуляторним вимогам через суворі перевірки KYC та протидії відмиванню грошей. BKN, цифровий токен проекту, є паливом для екосистеми Brikken і використовується для інвестування в поточні проекти та для випуску STO.

10. EasyFeedback (EASYF) – Винагорода користувачам за їхні відгуки

Що таке EasyFeedback?

EasyFeedback це компанія, що використовує технологію блокчейн для створення першого в світі протоколу зворотного зв’язку для заробітку. Заснована у 2015 році, EasyFeedback дозволяє будь-кому надсилати пропозиції, привітання, запитання, скарги та претензії до будь-якого бізнесу по всьому світу – безкоштовно! Він пропонує набір шаблонів, які можна адаптувати до конкретної компанії, а відгуки надсилати безпосередньо керівникам компаній.

За допомогою токена EASYF користувачі, які надсилають відгуки компаніям чи установам, можуть отримувати винагороду залежно від корисності відгуку. Ці токени EASYF можна обміняти на товари, послуги та подарункові картки на ринку EasyFeedback або зберігати у криптогаманцях для майбутніх прибутків.

Люди з відповідним досвідом також можуть стати членами журі, які оцінюють відгуки та вирішують, чи варті вони винагороди. Ці члени журі повинні пройти сувору попередню перевірку, щоб визначити їхні знання та досвід у своїй галузі, і можуть заробити токени EASYF за перевірку відгуків. EasyFeedback прогнозує, що використання її сервісу збільшиться на 600% після токенізації сервісу, що може бути гарною ознакою для ранніх інвесторів.

11. WeSendIt (WSI) – Відома файлообмінна платформа, що виходить на ринок Web3

Що таке WeSendIt?

WeSendIt це файлообмінна платформа, яка, як і AltSignals, має репутацію, що передувала її входженню в криптопростір. Це швейцарська компанія, яка робить акцент на захисті та безпеці даних, одночасно спрощуючи передачу та зберігання великих файлів. Зараз WeSendIt робить свій вихід на Web3 з децентралізованим рішенням, розробленим на замовлення.

WeSendIt стверджує, що завдяки децентралізації може забезпечити 100% конфіденційність файлів своїх клієнтів, при цьому коштуючи на 80% дешевше, ніж звичайні хмарні сховища. Крім того, компанія стверджує, що дані зберігаються зарезервовано у тисячах зон доступності по всьому світу, а це означає, що ризик втрати даних через збій сервера практично виключений.

Використання цифрової монети WSI означає, що користувачі можуть отримати знижки на пропозиції Pro і Premium – до 60% дешевше, ніж при оплаті кредитною карткою або Paypal. Користувачі також можуть отримувати винагороду WSI за відправку даних. Нарешті, існує навіть щедра реферальна схема, яка платить користувачам WSI за залучення більшої кількості користувачів до екосистеми!

12. Mintera (MNTE) – Зелений проект, що генерує пасивний дохід

Що таке Mintera?

Mintera криптовалютний проект, який використовує технологію блокчейн для позитивного впливу на навколишнє середовище. Вважаючи, що розвиток проектів на основі блокчейну позитивно впливає на суспільство, Mintera розглядає проблему з відходами у криптопросторі. Як результат, вона будує екосистему стійких продуктів, позиціонуючи себе як “зелений цифровий інвестиційний банк майбутнього”

В основі екосистеми Mintera лежить токен MNTE, який пропонує потенційним інвесторам доступ до широкого спектру екологічних інвестиційних продуктів, потоків доходу та пільг. Одним з найцікавіших аспектів Mintera є Green Mining Yield (GMY), який обіцяє повернути інвесторам стабільний дохід від видобутку стейблкоінів завдяки довготривалому зеленому майнінгу. Mintera видобуває Chia , який вона називає екологічно чистою альтернативою біткоїну.

Прибутковість залежить від ціни Chia, але Mintera стверджує, що пропонує ставки від 5% до 100% на рік. Вона також виділяє 50% свого прибутку екологічним організаціям і зберігає 6,5 млн MNTE для фінансування зелених інновацій. В цілому, Mintera – відмінний вибір для будь-якого інвестора ICO, який вкладає кошти в кліматично-позитивний проект.

Купівля підчас ICO

На що звернути увагу в ICO

Тож як визначити, в які ICO варто інвестувати? Ось вичерпний перелік того, що слід враховувати при визначенні успішних ICO.

Правові елементи: Інвестори повинні переконатися, що ICO відповідає певним нормативним актам у своїй юрисдикції. Також слід враховувати будь-які потенційні юридичні ризики. Деякі токени можуть розглядатися Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) як цінні папери, що може призвести до перевірки і судових позовів у майбутньому.

Токеноміка: Оцінка економіки токенів під час первинної пропозиції монет є дуже важливою, включаючи пропозицію токенів, їх поширеність та сценарій використання. Зверніть особливу увагу на те, яка частина емісії токенів виділяється команді розробників: занадто велика або недостатня кількість токенів може бути тривожним сигналом. Зазвичай, 5-15% є типовим показником.

White Paper: Перегляд технічної документації має вирішальне значення для розуміння цілей, технології та дорожньої карти проекту. Оцініть, чи має проект чітку і досяжну дорожню карту з реалістичними термінами, перш ніж інвестувати в первинну пропозицію монет.

Партнерства та умови: Варто оцінити всі партнерські відносини або співпрацю, які має компанія, що проводить ICO, а також умови цих угод. Ці партнерства можуть принести користь проекту і допомогти йому розвиватися.

Команда та радники: Важливо оцінити команду, яка стоїть за криптовалютним проектом, включаючи їхній досвід і кваліфікацію в спеціалізованій галузі. Інвесторам також варто звернути увагу на будь-яких помітних радників, які можуть принести користь проекту.

Спільнота та залучення: Оцінка спільноти проекту, включаючи її залученість та підтримку, є дуже важливою. Потужна спільнота може мати вирішальне значення для успіху ICO.

Як дізнатися про випуск нових монет?

Залишатися в курсі останніх продажів токенів у швидкоплинному світі криптовалют і блокчейн-стартапів може бути непросто. На щастя, існує кілька ресурсів, які допоможуть інвесторам залишатися в курсі подій. Одним з найкращих місць для початку є соціальні мережі, такі як Twitter та Reddit, де криптовалютні ентузіасти та лідери індустрії часто публікують новини про нові токени.

Деякі монети також запускаються виключно на централізованих біржах за допомогою первинної пропозиції на біржі (IEO) або на децентралізованих біржах за допомогою первинної пропозиції на децентралізованій біржі (IDO). Нарешті, існує безліч списків активних і майбутніх ICO. Шукайте “список ICO”, щоб знайти веб-сайти, на яких демонструються останні продажі токенів.

Переваги первинних пропозицій монет (ICO)

Швидке фінансування: ICO надають блокчейн-стартапам відносно швидкий та економічно ефективний спосіб залучення коштів. На відміну від традиційних методів збору коштів, таких як IPO, ICO дозволяє приватним компаніям вийти на глобальну аудиторію інвесторів без необхідності звертатися до фінансових установ. Блокчейн-стартапи можуть залучати кошти швидше і з меншими обмеженнями, що дозволяє їм зосередитися на розробці своїх продуктів і розвитку бізнесу.

Потенційно висока прибутковість: Оскільки ICO часто пов’язані з інвестиціями в нові та інноваційні технології, інвестори можуть отримати вигоду від того, що стануть першими користувачами нових продуктів і послуг. Це може призвести до значного зростання цін на нові токени, якими вони володіють, що означає високу прибутковість їхніх початкових інвестицій.

Спільнота: ICO зазвичай прагнуть створити спільноту навколо своїх нових монет, що може допомогти створити лояльних прихильників і сприяти впровадженню нової технології. Для інвесторів це може дати можливість поспілкуватися з однодумцями-криптоентузіастами і приєднатися до зростаючої спільноти прихильників.

Недоліки первинних пропозицій монет (ICO)

Відсутність регулювання: ICO все ще є відносно новим методом збору коштів, тому вони здебільшого не регулюються. Це може ускладнити інвесторам оцінку легітимності проекту і відкриває можливості для нецільового використання отриманих коштів або навіть відвертого шахрайства, часто без особливих наслідків.

Волатильність: ICO – це дуже спекулятивні інвестиції. Їхній потенціал прибутковості зазвичай вищий, ніж у більш усталених проектів, що також пов’язано з підвищеним ризиком. Як і багато стартапів, навіть найкращі ICO можуть зіткнутися зі значними труднощами в досягненні своїх цілей, а вартість їхніх токенів може швидко коливатися через ринкові умови або несподіваний розвиток подій.

Технічні ризики: ICO зазвичай передбачає інвестування в нові та неперевірені технології, які можуть становити значні технічні ризики. Ці ризики можуть включати вразливість до хакерських атак або інших порушень безпеки, а також потенційні недоліки або слабкі місця в технології, що лежить в основі проекту. Це може призвести до втрати коштів інвестора і зашкодити майбутнім перспективам проекту.

В яке ICO зараз найкраще інвестувати?

Кожне з описаних ICO має багатообіцяюче майбутнє. ALINK AI може зіграти життєво важливу роль у майбутньому, заснованому на штучному інтелекті, як ринок даних, в той час як Kryptview, ймовірно, встановить стандарт для криптографічних дослідницьких платформ майбутнього завдяки своєму підходу, заснованому на джерелах спільноти. Але схоже, що найкращими проектами ICO тут є Metacade і AltSignals.

Metacade вже зарекомендувала себе на етапі presale, залучивши понад $14,6m від тисяч світових інвесторів. Бачення платформи себе, як основного місця для P2E-ігор в Web3 привернуло увагу як ентузіастів ігор, так і криптоінвесторів. Його токен MCADE, схоже, буде лідером протягом решти 2023 року.

AltSignals, тим часом, прокладає шлях для торгових інструментів на основі штучного інтелекту, і його перевірена репутація є переконливим свідченням того, що токен ASI матиме успіх. Там навіть йдуть розмови про партнерство з установами, що може призвести до стрімкого росту ASI, як тільки з’являться відповідні новини. У будь-якому випадку, ви не захочете пропустити жоден з цих проекти.

Відповіді на поширені запитання про криптовалюту

Що таке криптовалюта?

Криптовалюти – це цифрові активи, які, як правило, дуже децентралізовані і функціонують незалежно від урядів та фінансових установ. Найціннішою криптовалютою є біткойн, який зазвичай розглядається як засіб збереження вартості. Другою за величиною криптовалютою є Ethereum, яка пропонує смарт-контракти, що можуть виконувати неймовірно різноманітні функції.

Що означає ICO?

ICO розшифровується як “первинна пропозиція монет”. Це метод збору коштів, який блокчейн-стартапи використовують для залучення капіталу шляхом випуску цифрової валюти, наприклад, нових токенів або монет, для інвесторів в обмін на криптовалюту або фіатну валюту.

Чи є ICO незаконними?

ICO за своєю суттю не є незаконними, але більшість з них можуть стати об’єктом ретельної перевірки відповідно до законодавства про цінні папери в багатьох юрисдикціях, в тому числі з боку регуляторів Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) в США. Це означає, що ICO повинні відповідати певним нормам, щоб уникнути юридичних проблем з регуляторами.

Чи є монети ICO гарною інвестицією?

Потенційна прибутковість інвестицій в ICO-монети може бути високою, але вона також пов’язана з підвищеним ризиком через відсутність регулювання та потенційну волатильність. Вибір правильного ICO може бути непростим, а ефективність монети ICO в кінцевому підсумку залежить від багатьох факторів.

Де я можу купити початкову пропозицію криптовалюти?

ICO зазвичай купують безпосередньо у самого стартапу або на сайтах-агрегаторах ICO, таких як Pinksale. Деякі ICO відбуваються на біржах, де вони називаються IEO або IDO.

Які наступні великі первинні пропозиції монет очікуються у 2023 році?

Важко передбачити наступне велике ICO на 2023 рік, оскільки ринок може бути дуже непередбачуваним. Однак багато токенів з цього списку мають високі шанси на успіх, особливо Metacade і AltSignals.

У чому основна відмінність між ICO та IPO?

Основна відмінність між ICO та IPO полягає в тому, що IPO – це традиційний метод збору коштів, який використовують вже існуючі компанії для залучення капіталу шляхом публічного розміщення акцій. На відміну від цього, ICO використовується стартапами для залучення капіталу шляхом випуску нових токенів.

Що відбувається з коштами ICO?

Гроші, зібрані за допомогою ICO, зазвичай використовуються для фінансування розвитку і зростання конкретних функцій проекту, включаючи наймання розробників і маркетинг проекту. Конкретне використання коштів, швидше за все, буде описано у технічній документації проекту ICO.

Ви можете взяти участь у presale Metacade тут .