1 травня токен Petoverse встановив рекордний максимум, а його реклама з’явилася на Etherscan, і це команда платформи вважає дивовижним кроком уперед для своєї «безперервної маркетингової кампанії».

Відтоді PETO втратив трохи менше 10%.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про PETO: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати PETO.

Оскільки PETO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати PETO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити PETO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть PETO.

Petoverse позиціонується як перший проєкт метавсесвіту, який сплачує винагороди користувачам за допомогою децентралізованого фінансового активу, який має стійку фіксовану модель складних відсотків. Це стало можливим завдяки використанню протоколу для автоматичного стейкінгу PETO.

Ця платформа долає кордони, поєднуючи концепцію метавсесвіту MMORPG із дійсно унікальним протоколом для автоматичного стейкінгу.

Цей проєкт обіцяє платити фіксований річний відсотковий дохід (APY) кожні 15 хвилин. Портфелі користувачів можуть різко збільшитися завдяки простій системі, яку використовує платформа: купуйте, тримайте, заробляйте.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Digital Coin Price досить оптимістично налаштований щодо PETO. Вони роблять такий прогноз:

