Зібрані кошти підуть на компенсації для тих користувачів Axie Infinity, які втратили свої активи під час злому у березні, коли хакер скористався вузлами валідації Ronin від Sky Mavis і Axie DAO .

Компанія Sky Mavis, яка є розробником гри Axie Infinity, оголосила про раунд фінансування на суму 150 мільйонів доларів, який очолила провідна криптобіржа Binance.

Також до цього раунду фінансування долучилися інші солідні інвестори з усього криптопростору, зокрема венчурні компанії a16z і Dialectic, інвестиційна компанія Paradigm, яка займається криптовалютою, і компанія, що займається створенням програмного забезпечення для ігор, Animoca Brands.

Як повідомляють у Sky Mavis, зібрані кошти, а також ті, що знаходяться на балансі компанії, об'єднають і включать в план відшкодування для тих гравців Axie Infinity, які постраждали від нещодавнього злому на 625 мільйонів доларів.

Після цієї атаки компанія взялася покращувати безпеку мережі, зокрема провела внутрішній аудит. Також одним із перших зобов’язань, які взяв на себе розробник, було відшкодування втрат гравцям.

«Sky Mavis збирається відшкодувати всі втрачені кошти наших користувачів і запровадити суворі заходи внутрішньої безпеки, щоб запобігти майбутнім атакам», — повідомив генеральний директор компанії Транг Нгуєн.

Також він говорив про плани Sky Mavis.

«Наша команда прийняла зважене рішення зосередитися на тому, що чекає нас попереду, починаючи із завтрашнього запуску Axie Infinity: Origin.Також ми з радістю будемо співпрацювати з Binance NFT над майбутніми проєктами».

Компанія сподівається знову відкрити мережевий міст Ronin, яким скористався хакер, щоб викрасти 173 600 Ethereum (ETH) і 25,5 мільйона доларів у USDC, як стало відомо після завершення перевірки безпеки.

Щоб в майбутньому мережа стала ще більш надійною, кількість валідаторів Ronin збільшать з 5 до 21. Цей процес завершиться протягом наступних трьох місяців, а валідатори будуть розділені між партнерами компанії та членами спільноти.

Хоча цей хакерський злом вже увійшов в історію, гра Axie Infinity залишається найбільш найпопулярною NFT-грою, в яку найчастіше грають. Понад 2,6 мільйона людей володіють Axie NFT, а кількість активних користувачів в місяць зараз становить близько 2,2 мільйона.