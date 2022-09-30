Розбудіть там Green Day, бо вересень ось-ось закінчиться (натяк на пісню цього гурту).

Цікаво, що ж сталося у криптопросторі цього місяця? І що на нас очікує в жовтні?

Біткоїн та Ethereum відстають

Нічого особливого, однак у вересні біткоїн та Ethereum знижувалися. Цікаво, що біткоїн впав більше, ніж Ethereum. Це досить незвично, адже, якщо подивитися на історію, то з-поміж цих двох монет Ethereum зазвичай коливається більше.

Звичайно, у ЗМІ активно обговорювали злиття, адже 15 вересня Ethereum завершив найбільше в історії оновлення блокчейну. Ця подія пройшла успішно та без жодних проблем, хоча вона суттєво і не позначилася на ціноутворенні. Це свідчить про те, що, як багато хто підозрював, ціна була встановлена заздалегідь.

У короткостроковій перспективі злиття не дуже позначилася на ціні, однак з цікавістю будемо стежити за розвитком ситуації, враховуючи ті кардинальні зміни, що відбулися в роботі екосистеми Ethereum.

Раніше я вже писав про те, що прибутки від стейкінгу можуть навіть бути чимось на кшталт «безризикового» замінника для De-Fi-простору, адже вони допомагають забезпечити базу для оцінок та закладають основу для подальшого розвитку ETH.

Така основа також має дозволити Ethereum позбутися зв’язку з біткоїном. Я давно розглядав біткоїн як гроші, а Ethereum – як технологію, тому вважаю, що цей крок ще більше підкреслює дихотомію: грошам потрібен proof of work, а базовій основі DeFi-системи – ні.

Однак це буде в далекому майбутньому, а в середньостроковій перспективі ці два активи залишаться тісно пов’язаними між собою.

Що відбувається в мережі

Давайте тепер розглянемо, що відбувається в мережі, та проаналізуємо важливі показники, які кинулися мені в очі.

По-перше, враховуючи той факт, що Ethereum завершив вищезгадане злиття, очевидно, що в мережі більше немає потреби в майнерах. Звичайно, це не можна назвати суперкласною новиною, однак все одно приємно спостерігати, як на графіку нижче хешрейт падає до нуля.

За даними IntoTheBlock, після злиття чиста емісія ETH значно скоротилася (див. графік нижче). Вона не впала до дефляційного рівня, як передбачали багато експертів напередодні злиття.

Як я розказував у попередніх своїх аналізах, на мою думку, скоріше за все, це було наївне слідування логіці «дефляційний актив означає, що його ціна зростає, а я хочу, щоб ціна зростала, тому скажу, що ETH буде дефляційним». Але знову ж таки, злиття відбулося просто ідеально, і круто спостерігати, що швидкість емісії падає так різко.

Однак, більш серйозні занепокоєння викликає, мабуть, той факт, що щоквартально комісії Ethereum падають на 80%. Це відбувається не інакше, як через тривале падіння попиту. Макроекономічна ситуація залишається жахливою, і, як наслідок, попит на мережу падає (мабуть, буду дещо різким, але мережі рівня 2 частково посилюють це падіння комісій, однак це, в основному, пов’язано із загальним падінням попиту).

Якщо говорити про біткоїн, то відсоток довгострокових власників (тобто тих, хто володіє діамантами) продовжує зростати і зараз становить 64% від історичного максимуму, який вдалося досягти рівно рік тому. Дані показують, що ця група людей, які тримають біткоїни довше року, залишається незмінною, і попри падіння останнього місяць тут не було різких змін.

Майнінг

Мені стало цікаво, чи збільшиться хешрейт біткоїну після злиття Ethereum.

Якщо подивитися на вказаний нижче графік останніх трьох місяців, здається, особливих змін немає. Гадаю, це цілком логічно, адже є інші монети, які майнерам буде легше, ніж біткоїн, видобувати на своєму обладнанні.

Лідером в цьому списку є старий добрий Ethereum Classic – монета, про яку я майже забув, доки не помітив, що в день злиття її хешрейт піднявся до максимального історичного рівня: за ніч він збільшився майже в 4 рази.

Висновок

Чесно кажучи, цей місяць відзначився лише злиттям і більш нічим. Можна скільки завгодно говорити про індикатори мережі, і як фанат блокчейну я з радістю це роблю.

Однак реальність така, що в короткостроковій перспективі єдиний фактор, який має значення для криптовалюти, — це макроекономічна ситуація. Про це яскраво свідчить відсутність цінового руху після злиття.

Криптовалюта торгується і продовжить торгуватися як ставки за кредитним плечем на S&P 500. Тож тримайтеся міцніше і прислухайтеся до слів Джерома Павелла, тому що лише це має реальне значення, доки макроекономічна ситуація не покращиться, і активи не почнуть рухатися.

Ну що ж, з поверненням, Green Day.