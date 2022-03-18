Сьогодні ринок криптовалют демонструє деякі бичачі ознаки, і 1Inch (1INCH) значно виріс у внутрішньоденній торгівлі. Однак зараз він втратив ці здобутки. Останніми тижнями монета знаходилась під великим тиском. В якусь мить навіть здавалося, що нарешті ситуація налагоджується. Але як довго буде зростати монета? Що варто знати в першу чергу:

1INCH досі торгується на ведмежому ринку, незважаючи на нещодавнє зростання його ціни.

Окрім того, монета втратила 85% від своїх історичних максимумів.

На момент написання статті 1INCH торгувався десь за 1,49 долара.

Джерело даних: Tradingview

Прогнози та аналіз ціни 1Inch (1INCH)

Зовсім недавно 1INCH сягнув свого історичного максимуму на рівні 8,29 долара. Це сталося наприкінці 2021 року, і була велика надія, що 2022 рік також принеси чудові результати. Але справи чомусь не пішли. 1INCH зараз падає, а в якийсь момент він навіть наблизився до позначки в 1 долар.

Проте є деякі ознаки, що ситуація може почати змінюватися. По-перше, монета змогла подолати важливий опір накладних витрат на рівні 1,39 долара. 1INCH консолідувався вище цієї ціни і зараз намагається знайти достатній попит для бичачого прориву. Але наразі не видно достатній імпульс, який зможе підняти токен вище 3 доларів.

Знадобиться час, перш ніж монета зможе знову повернутися до максимумів в 8,39 долара. Але в короткостроковій перспективі 1INCH може зрости до 3 доларів, а потім знову відступить.

Скільки коштує 1Inch Network (1INCH)?

1Inch Network (1INCH) — це мережа, яка прагне створити низку швидкозростаючих децентралізованих протоколів. Її метою є забезпечення надійної інфраструктури, де люди або організації могли б запускати інноваційні блокчейн-рішення.

Це проєкт залучив багато інвестицій і має значний потенціал, тому у довгостроковій перспективі він може принести непогані прибутки. Зараз його ринкова капіталізація становить близько 600 мільйонів доларів.