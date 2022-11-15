Події минулого тижня нанесли біткоїну руйнівну шкоду.

Крах FTX став найбільш вражаючим банкрутством централізованої компанії в криптовалютному просторі з моменту занепаду Mt Gox у 2014 році. Якщо вам випало нещастя тримати ваші кошти на FTX, гадаю, вам буде корисним таке порівняння з Mt Gox: минуло вже вісім років після того, як ця біржа зачинила свої двері, а її клієнти й досі не побачили жодного цента.

Розгляд справи про банкрутство є тривалим, затягнутим, і в будь-якому випадку все закінчиться тим, що клієнти, ймовірно, отримають лише копійки за долар. Діра в балансі FTX на суму 8 млрд доларів не зникне найближчим часом.

Холодне зберігання – це єдиний безпечний спосіб

Такі події якнайкраще нагадують про небезпеку, що притаманна криптопростору. У криптопросторі немає фінансових вливань. Це не банки, які страхуються, підпадають під резервні вимоги чи інші суворі правила.

Реальність така: практично неможливо дізнатися, що роблять біржі з депозитами своїх клієнтів. А потім стає занадто пізно. Скоріше за все, дуже скоро ми дізнаємося, що ж сталося з усіма коштами, які опинились у заплутаній мережі Alameda та FTX.

Є лише один спосіб, який дозволяє з 100%-ою безпекою зберігати власні криптоактиви, і це холодне зберігання. Виведення активів офлайн означає нульовий ризик контрагента, і власникам не доведеться довіряти жодній третій стороні чи посереднику. У деякому сенсі це схоже на те, коли ви ховаєте золоті злитки під матрац.

Кошти витікають з бірж у холодне сховище

Подивіться на дані компанії Glassnode, яка займається аналітикою мережі, і побачите, що потоки біткоїну, які були минулого тижня, показують, наскільки ринок був наляканий. Люди на практиці дізнаються, що холодне зберігання є єдиним безпечним способом.

Так, біржі щойно пережили один із найбільших в історії тижневих відтоків біткоїну: з бірж вивели майже 73 000 біткоїнів.

Тобто цього тижня була така ж ситуація, як під час паніки в березні 2020 року, коли розпочалася пандемія COVID, а також у червні та липні цього року, коли через кризу Terra обвалився весь ринок, і це позначилося на всіх гравцях.

Якщо поглянути на Ethereum, бачимо схожу картину:

Невже розпочався розпродаж Tether?

Також після цих (на жаль, повторюваних) криз, цікаво буде поспостерігати за Tether. Через обвал Terra цей суперечливий стейблкоїн подешевшав на 95 центів, бо люди побоювалися, що в нього недостатньо резервів, щоб впоратися з величезним тиском продажів. Саме тому напередодні краху його капіталізація становила 83 млрд доларів, а за місяць впала до 63 млрд доларів.

Цього разу реакція є більш стриманою – принаймні поки що. Відбуваються продажі Tether, але не на такому рівні, як у травні: його ринкова капіталізація впала з 69,8 млрд доларів до 66,3 млрд доларів, тобто падіння склало 5%.

Йому не вдалося втримати прив’язку до 1 долара, але він і не втратив 95 центів, як це було у травні. Цього разу він досяг мінімуму в 0,986 долара, і то це сталося лиш на мить в минулий четвер. Хоча стейблкоїну ще не вдалося повернути свою прив’язку до 1 долара, та він знаходиться дуже близько, його відділяє лише частки цента.

Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що ця криза явно позначилася на настроях ринку. Варто зазначити, що під час нинішнього падіння CZ, генеральний директор Binance, написав у Twitter, що кожен, хто турбується про безпеку, повинен перейти на холодне зберігання.

Схоже, ринок прислухається до нього. Ну, і почалися розпродажі. Можна зрозуміти обидві ці реакції, адже криптопростір оговтується від ще одного руйнівного удару, завданий централізованим гравцем, який має погане управління ризиками, використовує наївність людей і надає шалене кредитне плече, а розгрібати все знову доводиться користувачам.