Основні ідеї

Баланси бірж зменшилися майже на 200 000 біткоїнів (порівняно з періодом до краху FTX), оскільки клієнти повністю втратили довіру до бірж

Це затьмарило червневе банкрутство Celsius, тоді після закриття Celsius з бірж протягом місяця вивели 128 000 біткоїнів

Terra зазнала краху в травні, але оскільки це був DeFі-протокол, довіра до централізованих організацій на той момент ще не була підірвана

Тільки час покаже, наскільки серйозною є інфекція, яку викликало банкрутство FTX

Зараз довіра до криптовалютних бірж знаходиться на найнижчому рівні . Неважко зрозуміти, чому, оскільки крах FTХ сколихнув всю галузь. Менш ніж місяць тому FTX вважалася однією з найбільш безпечних бірж.

Клієнти виводять біткоїни з FTX

Це підтверджують цифри. Ми в CoinJournal.net переглянули мережеві дані і побачили, що після банкрутства FTX біткоїни витікають з бірж із безпрецедентною швидкістю .

За 27 днів після початку трагедії з FTX з бірж вилучили майже 200 000 біткоїнів. Схоже, тисячі власників біткоїнів тікають звідти в пошуках безпечного холодного сховища.

«FTX була першокласною елітою серед бірж. Цілком логічно, що її крах налякав інвесторів. Біржові платформи мають неймовірно низьку прозорість, і реальність така, що практично неможливо дізнатися, що відбувається за їхніми лаштунками. Витоки біткоїну з цих бірж свідчить про те, що клієнти це усвідомлюють», – сказав Макс Купленд, директор CoinJournal.

На жаль, скандал із FTX – це далеко не єдина подія, що цьогоріч сколихнула криптопростір. Отож, в чому відмінність в реакції клієнтів цього разу?

Celsius спричинив подібну паніку

Коли в неділю, 12 червня 2022 року, Celsius надіслав своїм клієнтам електронний лист про те, що вони призупиняють виведення коштів на своїй платформі, це встромило кинджал у серце будь-якого інвестора, який тримав свої активи на платформі.

Очевидно, що ці активи були недоступні, і клієнти незабаром запанікували, що кошти, які зберігаються на інших кредитних платформах, незабаром також можуть опинитися під загрозою, оскільки інфекція продовжувала поширюватися криптогалуззю.

Ключова відмінність тоді полягала в тому, що біржі не зазнавали тиску. Попри це клієнти все одно панікували, це можна побачити на графіку нижче. Протягом наступного місяця баланси бірж зменшилися на 128 000 біткоїнів, причому більше 100 000 з них вивели протягом 5 днів після того, як Celsius визнали неплатоспроможним.

Криза Terra була іншою

Третьою шокуючою подією, яка сколихнула криптовалютні ринки цього року, стала смертельна спіраль Terra, це сталося у травні. Власне, з цього все й почалося. Через поширення інфекції обвалився Celsius (мене це також зачепило), а разом з ним зазнали удару Three Arrows Capital, Voyager Digital та ціла низка інших фірм.

Примітно, що в цей період торгова компанія Alameda Research також зазнавала великих збитків, і це призвело до того, що Бенкман-Фрід нібито відправляв клієнтські депозити з FTX, щоб підтримати ліквідність компанії. Отож, певним чином, усе це поширилося від Terra.

Однак Terra відрізнялася тим, що вона не була централізованою компанією, коли стала неплатоспроможною. Це був протокол децентралізованого фінансування, який використав помилкову модель. Тому реакція клієнтів була дуже різною.

Це можна побачити, поглянувши на потоки біткоїну на біржі та з бірж на графіку нижче.

Зауважте, в перші кілька днів спостерігалися масові притоки біткоїну на біржі. Це були окремі кошти, які належали фонду Luna Foundation Guard і які відправили на біржі, щоб викупити активи, доки Terra відчайдушно борсалася, щоб зберегти свою прив’язку до долара.

Після цього активність нормалізувалася, не видно було якоїсь різкої закономірності між біткоїнами, що заходять на біржі та виходять з них.

Підсумки 2022 року

Довіра до бірж не була такою низькою з періоду краху Mt Gox у 2014 році. Але, якщо подивитися на роботу бірж за весь рік, стає зрозуміло, що ці два інциденти підірвали довіру більше, ніж будь-які інші, наприклад, Celsius і FTX.

Що стосується майбутнього, то лише час покаже, наскільки сильно постраждала репутація криптовалюти в довгостроковій перспективі.

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Методика дослідження

Інформацію отримали з мережевих даних. Гаманці відповідають відомим гаманцям публічних бірж.