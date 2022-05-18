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Після краху Terra Велика Британія збирається легалізувати стейблкоїни

Політика та Регулювання

Як повідомляється, Міністерство фінансів Великої Британії вирішило визнати стейблкоїни законним платіжним засобом. Криптоспільнота сприйняла це рішення зі змішаними почуттями. В основному це пов’язано з нещодавнім падінням одного з найпопулярніших алгоритмічних стейблкоїнів TerraUSD (UST).

Щоденна британська газета The Telegraph висвітлила цю новину і підкреслила намір казначейства врегулювати стейблкоїни по всій Британії. Про це стало відомо під час промови королеви. Під час цього виступу принц Чарльз оголосив, що у кількох галузях запровадять нові закони, зокрема будуть вжиті заходи щодо стимулювання економічного зростання, щоб підвищити рівень життя в регіоні. Він додав:

«Внесуть законопроєкт (Закон про економічну злочинність та прозорість бізнесу), щоб в подальшому посилити повноваження заради боротьби з незаконним фінансуванням, зменшення економічної злочинності та сприяння розвитку бізнесу».

Казначейство хоче врегулювати стейблкоїни, які забезпечені у співвідношенні 1:1

Нещодавно вся екосистема Terra вийшла з ладу, LUNA і UST зазнали краху і, ймовірно, не зможуть відновитися. Прогнозують, що для регуляторів це стане червоним прапором. Тим не менш, казначейство й досі прагне забезпечити, щоб індустрія фінансових послуг Великої Британії завжди була в авангарді технологій та інновацій. Про інновації раніше згадував канцлер скарбниці Ріші Сунак.

Однак цей план казначейства не легалізує алгоритмічні стейблкоїни. Він стосується стейблкоїнів, що повністю забезпечені у співвідношенні 1:1, зокрема Tether (USDT) або USD Coin (USDC). Речник казначейства заявив:

«Законодавство, що визнає стейблкоїни законним платіжним засобом, буде частиною Закону про фінансові послуги та ринки, про який говорилось у промові королеви».

Казначейство прагне створити можливості для розвитку та одночасно забезпечити фінансову стабільність під час впровадження нових фінансових технологій. Саме тому, на думку міністерства, стейблкоїни, забезпечені у співвідношенні 1:1, ідеально для цього підходять. Однак вартість TerraUSD була прив’язана до іншої криптовалюти, і представник казначейства так прокоментував це:

«Уряд чітко зрозумів, що деякі стейблкоїни не придатні для оплати, оскільки вони мають схожі характеристики з непідкріпленими криптоактивами».

SEC стоїть за казначейством Великої Британії

Комісар Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гестер Пірс нещодавно наголосила, що при розробці нормативної бази для стейблкоїнів необхідно враховувати можливість, що щось піде не за планом. Пірс написала у Twitter:

«З радістю розкажу про те, як досягти регуляторних цілей SEC, і при цьому не боятися методу проб та помилок, які настільки важливі для інновацій».

Під час промови на онлайн-заході Пірс також обговорила інтерес регуляторних органів до стейблкоїнів. Вона закликала SEC зробити винятки для деяких технологій, які дозволять їй проводити необхідні експерименти. Вона тоді сказала:

«Ми повинні залишити місце для невдач, тому що вони є невід’ємною складовою, коли намагаються зробити щось нове, і наша структура дійсно допускає такий метод проб та помилок. Сподіваюся, ми використаємо цей метод».

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