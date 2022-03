94-а церемонія вручення нагород премії «Оскар» запам’ятається принаймні однією несподіванкою: Вілл Сміт ударив Кріса Рока за недоречний жарт, який пролунав на адресу його дружини Джади Пінкетт-Сміт. Вілл Сміт отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) з'явився буквально за лічені години. Зараз цей токен торгується на UniSwap і PancakeSwap.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Will Smith Inu: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Will Smith Inu.

Оскільки WSI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WSI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WSI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WSI.

Менше ніж за 24 години обсяг торгівлі Will Smith Inu склав майже 3,7 мільйона доларів. Токен і зараз зростає: за даними Nomics, за сьогоднішній день він здорожчав на 36,24%.

Провідні ЗМІ повідомляють, що творець WSI заробив близько 33 000 доларів в ефірах. Після вирахування витрат на розміщення контракту та ліквідності виходить, що за кілька годин він отримав 20 000 доларів США чистого прибутку.

Дані OpenSea показують, що нещодавно створена організація під назвою Will Smith Slap DAO продала NFT на суму 13,3 ефіру менше ніж за 24 години. За поточними цінами це становить понад 40 000 доларів.

Провідні аналітики в один голос рішуче заявляють, що не варто купувати цей токен. WSI може спіткати доля минулорічного токена Squid. Оскільки це новий актив, він піддається різким коливанням. Є деякі ознаки, що він зазнає невдачі.

Офіційного прогнозу щодо ціни на токен наразі немає. Криптовалютні аналітики не роблять жодних прогнозів. За даними Nomics, його поточна ціна становить 0,0000000113 долара.

Will Smith Inu pops up after he slaps Chris Rock, spikes 250% in 24-hours#WillSmith #WillSmithInu #WillSmithToken #WillSmithDAO #WillAndChris #WillSmithAssault #willsmithchrisrock #ChrisRock https://t.co/fzokCWnTs0

— Vinod Dsouza (@VinodJason) March 29, 2022