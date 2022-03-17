Після лістингу на eToro Fantom (FTM) зріс майже на 15%

Торгова платформа eToro підтвердила, що вони внесли Fantom (FTM) до своїх списків. Паралельно із цим відбувся і лістинг Theta Network на цій платформі соціальної торгівлі. Як очікують, цей крок зіграє визначальну роль для Fantom, який нещодавно зазнав значного тиску продажів. Розглянемо деякі деталі.

Одразу після лістингу на eToro Fantom (FTM) зріс приблизно на 15%.

Потім монета дещо відкотилася і на момент виходу статті торгувалася за 1,2 долара.

eToro є однією з найбільших торгових платформ у світі.

Джерело даних: Tradingview

Що означає лістинг для Fantom (FTM)

Лістинг на великих біржах, як-от eToro, завжди йде на користь будь-якій криптовалюті. Саме тому після оприлюднення новини про його лістинг Fantom (FTM) зріс на колосальні 15%. Також ми помітили, що протягом останніх 24 годин обсяг його торгів зріс майже на 75%. Це говорить про те, що багато людей намагалися придбати монету через платформу eToro.

Зараз на цій платформі торгують 57 основними криптовалютами, серед них FTM і Theta додали останніми. Цілком ймовірно, що найближчими днями будемо спостерігати стійке зростання обсягів торгівлі та ціни токена FTM. Незважаючи на це, середньостроковий прогноз щодо монети залишається досить ризикованим.

Зовсім нещодавно після того, як один із головних розробників залишив цей проєкт, загальна заблокована вартість (TVL) Fantom значно впала. Хоча після падіння на минулому тижні ціна вже стабілізувалася, однак довіра інвесторів дещо підірвана.

Яке майбутнє має Fantom (FTM)

Раптове падіння TVL стало великим червоним прапором для інвесторів Fantom. Однак не будемо сперечатися, це дуже багатообіцяючий DeFi-проєкт з величезним потенціалом.

Ми очікуємо, що найближчим часом монета відновиться, і лістинг на eToro допоможе їй в цьому. На даний момент Fantom залишається гарним проєктом, який гідний вашої уваги.