Після бурхливого початку березня Bitcoin Cash (BCH) почав відновлюватися. Фактично ця монета піднялася вище психологічно важливої позначки в 300 доларів. Проте як довго вона може зростати? Чи зможе BCH найближчим часом сягнути 375 доларів? Розглянемо деякі основні моменти:

Загальна тенденція останніх кількох місяців для BCH є низхідною.

Монета знаходиться трохи вище своєї 20-денної експоненціальної ковзної середньої.

На момент виходу статті BCH торгувався за 302 долари, тобто за 24 гоини він зріс на 7%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Bitcoin Cash (BCH) сягнути 375 доларів?

Зараз на ринку панує невизначеність через наслідки російського вторгнення в Україну. Можна з упевненістю сказати, що на ринку не можливо врахувати всі фактори, адже, що буде далі, ніхто не знає. Однак можна, що криптовалюти будуть коливатися ще більше, і BCH не стане винятком.

Однак ми не бачимо достатнього імпульсу, щоб BCH сягнув позначки 375 доларів, принаймні, зараз. Цілком ймовірно, що монета зросте до зони пропозиції в діапазоні 319-326 доларів, а потім знову впаде.

Менше ніж за 3 місяці BCH втратив майже 64% своєї вартості. У січні цього року він навіть сягнув 15-місячного мінімуму на рівні 275 доларів. Цей спадний тренд ще не вдалося зламати, і, незважаючи на нещодавнє зростання, очікується, що найближчими днями, BCH ослабне ще більше.

Чому варто придбати Bitcoin Cash (BCH)

Ця криптовалюта славиться тим, що забезпечує однорангові електронні платежі, і BCH пропонує корисні функції. Коли її активно інтегрують в глобальні платіжні системи, BCH, ймовірно, стане лідером у цій галузі.

З фундаментальної точки зору, завдяки базовим принципам, що лежать в її основі, це одна з найкращих монет для інвестування. І оскільки зараз її можна придбати зі знижкою, вам варто скористатися цим.