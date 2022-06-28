Після завершення запуску Mangata Finance, децентралізована біржа (DEX) на Kusama, наразі оцінюється в 13 млн доларів. Особливу увагу варто звернути на час проведення цієї події, адже фінансування відбувається, коли ринок криптовалют продовжує різко падати.

«Вся наша команда пишається результатом. Попри труднощі ведмежого ринку ми демонструємо, що наполеглива праця та тотальна зосередженість на ефективності капіталу та справедливості приносять свої плоди», — заявив засновник Mangata Finance Пітер Кріс.

Мета проєкту

Цей проєкт має дуже амбітну ціль, яку поки ще не вдалося досягти жодній децентралізованій біржі, а саме надати таке рішення, де б усі ланцюги були представлені на одній платформі. Ведмежі ринки — це час, коли потрібно будувати, і багато нинішніх проєктів, що є «блакитними фішками» були створені під час останнього ведмежого забігу. Немає жодних підстав сумніватися, що зараз ситуація не повториться.

Ринок, що падає, — сумне явище, однак він має перевагу: він дає можливість зосередитися на корисних функціях та дорожній карті, а не просто спостерігати за цінами; на арені залишаються, як правило, лише видатні проєкти.

«Ми заклали основу для DEX, що буде обслуговувати всю екосистему Dotsama. Ми поєднаємо на одній платформі ліквідність та швидкість токенів для всіх проєктів Web3. Спільнота Mangata X вже налічує понад 1000 учасників. Усі ви тепер є співвласниками Mangata X», — продовжив Кріс.

Подробиці

Щоб провести початковий запуск Mangata X, внесли понад 12 000 KSM, як результат, загальна заблокована вартість цього протоколу досягла 1,25 млн доларів США, а його ринкова капіталізація становить 3,27 млн доларів.

Команда Mangata вважає, що ажіотаж від початкового видобутку ліквідності може принести 78% річних. Очікується, що ця ставка зросте до 129% річних, як тільки в протоколі працюватиме механізм Proof-of-Liquidity, що діє за принципом «Зробіть ставку раз, а заробіть двічі». У довгостроковій перспективі токеноміка виділить 67,5% максимальної пропозиції на забезпечення ліквідності.

Це величезні цифри, й інвестори будуть з обережністю ставитися до них, враховуючи ті смертельні спіралі, які переживають різні криптопроєкти протягом останніх кількох місяців. Наразі ще важко оцінити цей проєкт, однак він має цікаві технічні характеристики, хоча інвесторам потрібно бути обачними.

Mangata — це DEX наступного покоління, а також ланцюг рівня 1 на базі Substrate для додатків; на неї не діють застарілі обмеження. Завдяки модульній структурі Substrate від Parity Technologies розробники можуть обирати ті компоненти, що якнайкраще підходять для їхнього ланцюга у кожному конкретному випадку. Саме тому команда Mangata стверджує, що вони можуть налаштувати правила ланцюга для оптимізації всієї екосистеми, і таким чином теоретично сприяти справедливості та покращенню ефективності капіталу.

MEV

MEV (Miner-Extractable Value) — це прибуток, який майнери блокчейну отримують за рахунок того, що вони включають чи виключають транзакції всередині блоку, або змінюють їхній порядок. Оскільки майнери можуть визначати порядок транзакцій, що обробляються в блокчейні, цим, очевидно, можна скористатися.

Багато проєктів вже намагалися вирішити цю проблему. Якщо Mangata це вдасться, то, як сподівається її команда, цей проєкт зможе запобігти інсайдерській торгівлі MEV, перешкоджати цензурі або ж вплинути на порядок транзакцій, які здійснюють майнери.

Додаткові можливості

Цей проєкт також планує відкрити канали для парачейнів, зокрема Karura, Bifrost, Turing, Statemine тощо.

Що стосується спільноти Mangata X, її учасники будуть брати участь у всіх цих кроках, їм будуть телефонувати та опитувати, і користувачі зможуть висловити свою думку щодо визначення пріоритетних функцій. Все це робиться, щоб досягти справжньої децентралізації.

Окрім того, Mangata прагне заповнити прогалину на ринку, виступаючи як міжланцюгова торгова платформа, де можна торгувати токенами Ethereum ERC20 та нативними активами Polkadot. Більше того, цей проєкт хоче підвищити свою ефективність за допомогою нового механізму консенсусу Proof-of-Liquidity.

Окрім вирішення ключових проблем інсайдерської торгівлі, Mangata займається тим, щоб провідні та інституційні фінансові установи використовували DEX, а для цього потрібно, щоб діяли надійні та прозорі правила, і тоді люди зможуть отримати доступ до DeFi.

Короткий зміст всеосяжних цілей проєкту можна прослідити у власності мережі. Їй належать 19% пропозиції MGX, що значно більше, ніж 1-2%, як це буває зазвичай, і саме тому ця екосистема має реальну частку в Kusama DEX.