FIFTI занесли в списки на OKX, MEXC, Crypto.com та кількох інших біржах, і в результаті цього його ціна колосально зросла. Також не менш вражаючим був обсяг торгів, який за останні 24 години збільшився на 2129%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про токен FITFI, зокрема, чи варто в нього інвестувати, а також де можна придбати FITFI, якщо ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати FITFI

Оскільки FITFI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FITFI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FITFI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Pancakeswap

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на FITFI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FITFI.

Що таке FITFI?

FITFI — це токен управління екосистеми Step App, яка пропонує стейкінг, блокування, стимулювання ліквідності, зворотний викуп та спалювання. Надають саме такі функції, бо це зумовлено попитом, який, в свою чергу, викликаний перевагами ігрового процесу і цінністю, яку отримують від ігрової економіки.

Токени FITFI отримують користь від зборів в екосистемі. KCAL — це внутрішньоігровий токен. Токени KCAL використовують, щоб придбати SNEAK, і їх можна заробити, здійснивши стейкінг SNEAK.

Step — це протокол для розробки для FitFi (Fitness Finance). Step App — це перший додаток на цьому протоколі, і його створила основна команда проєкту. На офіційному вебсайті FitFi зазначено, що його створили на перетині фізичного і цифрового світів.

Завдяки NFT і технології геолокації він служить містком між фітнес-галуззю і метавсесвітом. Доповнена реальність для кращого занурення є додатковою функцією метавсесвіту FitFi від Step.

Чи варто купувати FITFI сьогодні?

FITFI може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни FITFI

Digital Coin Price прогнозує, що на початку 2025 року FITFI торгуватиметься в діапазоні 0,53-0,75 долара, а на початку 2027 року – в діапазоні 0,59-0,89 долара. На момент написання статті цей токен коштує 0,311 долара.

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