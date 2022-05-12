Після різкої корекції на минулому тижні Polygon (MATIC) починає демонструвати ознаки відновлення. Зниження його ціни є частиною більш широкого спаду на загальному ринку, але MATIC, схоже, консолідується перед наступним етапом. Розглянемо основні факти:

MATIC зміг утримати підтримку на рівні 0,8 долара, незважаючи на величезний тиск продажів.

Найближчими днями монета може повернути психологічно важливу ціну в 1 долар.

Це може спровокувати бичачий тренд, який, можливо, принесе щонайменше 25% прибутку.

Джерело даних: Tradingview

Прогноз ціни на Polygon (MATIC)

Після того, як MATIC досяг нового максимуму 2022 року на рівні 1,73 долара, він значно втратив свою динаміку зростання. За останні два тижні монета впала і втратила кілька важливих рівнів опору. Однак бики почали найбільше хвилюватися, коли токен впав нижче психологічно важливої позначки в 1 долар.

Проте, незважаючи на такий тиск продажів, здається, MATIC знайшов потужну підтримку на рівні 0,8 долара. Монета утримує цей рівень, навіть коли на загальному ринку відбуваються розпродажі. Це гарний знак, і дійсно прямо зараз ми бачимо деяку консолідацію в районі 0,8 долара. Якщо так буде продовжуватися й далі, цілком ймовірно, що MATIC поверне собі ціну в 1 долар.

Після цього бики зможуть взяти контроль в свої руки і підняти цінову дію щонайменше на 25% від позначки в 1 долар. Більше того, індикатори імпульсу, зокрема RSI, показують бичачу дивергенцію, яка може підштовхнути ціну ще вище.

Як скористатися перевагами нинішньої ситуації?

MATIC вже значно відкотився від свого максимуму 2022 року. Якщо ви колись хотіли придбати цей альткоїн, то зараз він дешевий, як ніколи. Тому зараз чудовий час для покупки, особливо це стосується довгострокових інвесторів.

Щодо короткострокової гри, то найкраще було б почекати, доки альткоїн поверне собі позначку в 1 долар. Як тільки це станеться, можете купувати цей актив і виходити, коли він сягне десь 1,3 долара.