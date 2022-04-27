Dogecoin (DOGE) сьогодні зростає. У 2022 році ця монета демонструвала неоднозначні результати і нещодавно сягнула дна на рівні 0,109 долара. Проте, схоже, ця популярна мем-монета починає набирати обертів, і, можливо, найближчими тижнями ми будемо спостерігати стійкі прибутки. Ось що вам потрібно знати:

Зараз монета DOGE перевищила свою зону попиту в діапазоні від 0,109 до 0,124 долара.

Цілком ймовірно, монета підніметься до 0,2 долара, і лише потім буде якась серйозна корекція.

Тільки за останні 24 години вартість DOGE збільшилась майже на 30%.

Джерело даних: Tradingview

Який потенціал для росту має Dogecoin (DOGE) ?

2022 рік для Dogecoin, як і для інших мем-монет ринку, був дуже складним. Наприкінці березня ця монета мала деякі ознаки бичачої тенденції. Однак це тривало недовго; натомість у квітні мем-монета впала на дно. Проте зараз ситуація починає кардинально змінюватися.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, поширилися чутки, що, можливо, DOGE інтегрують в платіжну екосистему цієї платформи соцмереж. Як результат, за останні 24 години монета здорожчала на 30%.

Попри все це ми й досі дотримуємося думки, що Dogecoin може піднятися набагато вище. Монета, ймовірно, продовжить зростати до 0,2 долара, і лише потім ми побачимо якусь можливість для значної корекції ціни. Це означатиме, що поточна вартість збільшиться на 30%.

Майбутнє Dogecoin та його довгострокові перспективи

Малоймовірно, що DOGE вдасться відновитися до свого попереднього історичного максимуму десь на рівні 0,7 долара. Щоб досягти цього, поточна ціна монети має зрости щонайменше в 4 рази. Однак, якщо Ілон Маск реалізує своє бажання і додасть цю мем-монету до платіжної екосистеми Twitter, тоді ціна DOGE набагато підніметься.

Тим не менш, прогнози щодо мем-монети до кінця 2022 року залишаються позитивними. За консервативними оцінками, до кінця року ця монета може зрости в 2 рази.