Ціна біткоїну підскочила на 8% і зросла десь з 39 000 доларів до понад 42 200 доларів, монети конфіденційності також колосально зросли напередодні розпорядження Байдена.

У сереуд вранці біткоїн почав зростати і сягнув максимуму вище 42 000 доларів, і суми коротких продажів зросли до мільйонів. Все це відбувалося на тлі зростання загального крипторинку, коли альткоїни на чолі з монетами конфіденційності взяли приклад з флагманської криптовалюти і отримати вражаючі прибутки.

ВTC піднявся вище 42 тисяч доларів після того, як нібито стався витік інформації, і ЗМІ стали відомі деталі довгоочікуваного указу президента США Джо Байдена стосовно криптовалют.

Як йдеться в інформаційному бюлетені стосовно цього указу, який став доступний у пресрелізі після витоку даних , задіють «перший в історії загальнодержавний підхід, щоб подолати ризики і скористатися потенційними перевагами цифрових активів та їхніх базових технологій».

Окрім захисту споживачів та боротьби з незаконним фінансуванням, цей указ має популяризувати США як технологічного лідера та містить плани щодо цифрової валюти центрального банку (CBDC).

Деталі цього виконавчого розпорядження, схоже, співпадають із заявою міністерки фінансів Джанет Єллен (яку дуже швидко видалили з вебсайту казначейства), яка, здається, схвально відгукнулася про цей указ і назвала його інструментом, що «підтримує відповідальні інновації».

Хоча офіційні деталі цього указу ще не оприлюднили на ринку, крипторинок вже позитивно відреагував на інформацію, що стало доступною в результаті витоку даних.

Ще до цієї новини монети конфіденційності, наприклад, Zcash (ZEC) і Monero (XMR), зросли на двозначні цифри: Monero підскочив майже на 30% за 24 години, а Zcash – на +20%.

У ранці біткоїн торгувався нижче 39 000 доларів, а потім піднявся і перевищив позначку в 42 000 доларів. Зараз ця еталонна криптовалюта торгується близько 42 220 доларів, тобто за останню добу вона зросла на 8,2%.

Хоча BTC наразі перевищує ключову підтримку в 40 тисяч доларів, криптоаналітик, відомий під псевдонімом il Capo стверджує, що ведмежа тенденція залишається незмінною. Він прогнозує, що біткоїн зіштовхнеться із жорстким опором на рівні 45 000-46 000 доларів.

$BTC

Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact.

Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj

— il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022