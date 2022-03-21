Криптовалюта COS, яка працює на платформі BNB Beacon Chain (BEP2), зросла вже на 24% через новини про те, що відбувся повноцінний запуск http://COS.TV, а також на тлі інших позитивних подій. Згідно з офіційним каналом у Twitter, платформа повністю працює.

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтесь, що таке COS, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати COS.

Де зараз найкраще купувати COS

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Swapzone - це криптообмінний агрегатор, який працює як шлюз між криптоцентричною спільнотою та службами обміну. Swapzone має на меті забезпечити зручний інтерфейс, безпечний користувацький потік, а також криштально-чіткі дані для користувачів знайти найкращі валютні курси серед цілого ринку криптоценту.

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Що таке COS?

COS — це нативний токен платформи Contentos, яка займається створенням децентралізованої спільноти цифрового контенту. Учасники спільноти прагнуть вільно створювати та поширювати контент, а також торгувати ним і отримувати за це винагороди, і щоб при цьому не було порушення авторських прав.

Ця екосистема заохочує створення контенту та його глобальне різноманіття, а також повернути користувачам їхні права і прибутки.

Користувачі Contentos мають кредитний рейтинг, який розраховується на основі їхніх внесків. Користувачі отримуюють винагороди за свою роботу, тому вони зацікавлені в тому, щоб ділитися контентом та просувати серед тієї аудиторії, на яку він націлений.

Завдяки децентралізованій системі доходів ціна за створення контенту та розміри винагород є чітко визначеними та відомими. Щоб забезпечити повне відстеження транзакцій та гарантувати підтвердження авторських прав, екосистема використовує новітню блокчейн-технологію.

Чи варто купувати COS сьогодні?

COS може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж інвестувати в цей актив, рекомендуємо прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни COS

GOV Capital робить досить оптимістичні прогнози щодо цього токена. Аналітики цього передбачають, що за рік він коштуватиме 0,04 долара, тобто його поточна ціна зросте приблизно в чотири рази. За 5 років COS торгуватиметься за 0,14 долара.

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