Quant нещодавно анонсував новинку: Overledger 2.2.2, який надає інноваційні можливості смарт-контрактам другого рівня, за допомогою яких можна керувати обліковими записами, а також карбувати та спалювати токени.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Quant, ця стаття саме для вас.

Quant запустили майже чотири роки тому. Цей проєкт прагне об’єднувати мережі та блокчейни по всьому світу, і щоб при цьому не було зниження сумісності та ефективності мереж. Він створив першу операційну блокчейн-систему і став першою платформою, яка вирішила проблему сумісності.

Quant використовує Overledger Network, і нещодавно команда випустила його версію 2.2.2. Він являє собою технологію розподіленого реєстру ОС, що об’єднує різні блокчейн-мережі. Quant позиціонується як перша ОС, створена для блокчейнів.

Quant прагне подолати розрив між різними блокчейнами за допомогою Overledger. Ця мережа є основою проєкту. Команда, що стоїть за Quant, впевнена, що Overledger буде тією екосистемою, на якій буде розвиватися майбутня екосистема цифрової економіки.

CoinQuora прогнозує, що Quant буде зростати і перевищить свій історичний максимум на рівні 428 доларів. Digital Coin Price передбачає, що до кінця цього року токен QNT перевищить 170 доларів.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022