Binance розширює свою присутність на Близькому Сході, і генеральний директор компанії стверджує, що вони мають грандіозні плани.

Провідна криптовалютна біржа Binance попередньо отримала зелене світло від регуляторних органів Абу-Дабі. Завдяки такому зрушенню компанія зможе посилити свою присутність на Близькому Сході, раніше вона вже зміцнила свої позиції в Бахрейні.

Цими вихідними біржа Binance повідомила, що отримала необхідне схвалення від Управління з регулювання фінансових послуг Глобального ринку Абу-Дабі. Таке схвалення означає, що Binance може працювати як брокерсько-дилерська компанія з цифровими активами у цьому регіоні.

Також представники криптовалютної біржі додали, що завдяки цьому дозволу компанія наблизилася до того, щоб стати повністю регульованим постачальником послуг віртуальних активів в Абу-Дабі.

Абу-Дабі – це друге місто в Об’єднаних Арабських Еміратах. Тут біржа Binance отримала схвалення після того, як минулого місяця здобула ліцензію на роботу з криптовалютою в Дубаї.

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що далі буде більше , маючи на увазі, що ця біржа криптовалют буде завойовувати більше територій на Близькому Сході.

Криптовалютна біржа сфокусувалася на Близькому Сході і Африці, бо в деяких частинах Європи ввели жорсткі регуляторні правила. Минулого року біржі Binance заборонили працювати у Великій Британії.

Вона отримала попередження в кількох інших європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Португалії та Іспанії. Більше того, Binance обмежила свої послуги в Сінгапурі та Гонконгу після того, як отримала попередження про те, що вона, можливо, порушує місцеве законодавство стосовно платежів.

У Китаї Binance припинила свою діяльність, коли в цій азіатській країні фактично заборонили торгівлю криптовалютою. Binance дозволяла жителям Китаю використовувати свою однорангову платформу, але була змушена закрити її після того, як минулого року у Китаї прийняли нові закони.

Незважаючи на всі труднощі, Binance залишається криптовалютною біржею номер один у всьому світі. Зараз добовий обсяг торгів на Binance становить понад 19 мільярдів доларів, що значно більше, ніж у Coinbase, Crypto.com, FTX та OKX, добовий обсяг торгів яких складає менше 5 мільярдів доларів.