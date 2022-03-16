За останні кілька днів Green Metaverse Token (GMT) став одним із найпопулярніших активів на крипторинку. Монета досить впевнено розпочала тиждень і з величезним відривом затьмарила весь ринок. Проте зараз спостерігається певний відкат. Розглянемо основні моменти:

У понеділок GMT сягнув 0,43 долара, тобто токен зріс майже на 62%.

Проте, здається, на нього неминуче чекає відкат.

На момент виходу статті GMT впав майже на 25% і торгувався на рівні 0,28 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи стабілізується GMT найближчими днями?

Стрибок на 60% не є рідкістю у криптопросторі, але завжди очікуються, що після такого бичачого забігу настане певна корекція. Схоже, для GMT корекція настала майже відразу. Токен сягнув максимуму в 0,43 долара, а потім менше ніж за 24 години втратив майже чверть цих прибутків.

На момент виходу статті монета фактично торгувалася за 0,28 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі впала на 25%. Важливо відмітити, що GMT втратив важливу зону підтримки в 0,303 долара. Саме тому ми очікуємо, що найближчими днями триватиме корекція, доки токен не опуститься до позначки в 0,22 долара. Тобто поточна ціна знизиться на 20%.

Цей низхідний тренд може змінитися за єдиної умови — якщо GMT зможе почати зростати і перевищить 0,4 долара. На даний момент існує низька вірогідність, що так і буде. Зараз на ринку панують ведмеді, і низхідний тиск ще може продовжитися.

Чи стане Green Metaverse Token гарною інвестицією?

GMT — це нативний службовий токен в мережі STEPN. STEPN позиціонується як додаток для стильного життя, який пропонує широкий спектр соціальних та ігрових функцій.

Він є складовою розвитку Web3, і його вартість становить близько 167 мільйонів доларів. Цей проєкт пропонує багато прихованого потенціалу, особливо для терплячих інвесторів.