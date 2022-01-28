Хоча останні 2 дні IoTeX (IOTX) досить непогано зростав, та зараз, здається, він збавляє оберти. Токен дещо втратив свої здобутки, яких він досяг під час цього короткочасного зростання. З огляду на його показники він може впасти ще більше і сягнути нового мінімуму. Давайте розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання цієї статті IoTeX (IOTX) торгувався на рівні 0,07453 долара, тобто за день втратив 2%.

Також зараз токен торгується на 30% нижче порівняно з цінами, що були останні 7 днів.

Нещодавній дводенний бичачий забіг, схоже, був фальстартом, і тепер очікується, що IoTeX (IOTX) опуститься ще більше.

Джерело даних: Tradingview.com

IoTeX (IOTX): прогноз та аналіз ціни

Токен IoTeX (IOTX) в основному торгується на ведмежому ринку. Хоча на початку тижня він і зростав, та ми знали, що зараз активний низхідний тренд, який набирає силу. Тим не менш, розробники цього проєкту оголосили про запуск MachineFi Portal, новітньої технології, яка допоможе інтегрувати Інтернет речей в блокчейн-екосистему.

Та, схоже, ця новина не дуже зацікавила інвесторів. Поки ми тут спілкуємося, IoTeX (IOTX) спробував повторно подолати верхню лінію свого тренду, але не зміг отримати якісь вагомі прибутки. Оскільки на крипторинку спостерігається деяке пожвавлення настроїв, можливо, у токена виникне певний висхідний імпульс. Та ми очікуємо, що IoTeX (IOTX) спочатку опуститься ще нижче, перш ніж знайде достатню підтримку для солідного зростання.

Чи варто купувати IoTeX (IOTX)

IoTeX (IOTX) — це дуже цікавий проєкт. У його екосистему постійно додають нові функції, тому це чудовий проєкт, і інвесторам, які шукають майбутні перспективи, варто додати його до свого портфелю. А оскільки прямо зараз цей токен торгується за мінімальними цінами, у вас є гарний шанс придбати його і отримати прибутки найближчим часом.