Alchemy Pay (ACH) зріс більше ніж на 70% після того, як його токен розмістили на AscendEX та інших біржах. Окрім того, відбувся запуск крос-ланцюга на Binance Smart Chain, і завдяки цьому ціна зростала ще більше. Розглянемо деякі ключові моменти:

Після лістингу на біржі AscendEX токен ACH зріс до 0,0625 долара, тобто за період менше ніж тиждень його прибутки складають 70%.

Монета втратила частину цього імпульсу, але досі зростає через новини про лістинг.

На момент виходу статті цей токен знизився десь на 6% і торгувався на рівні 0,05186 долара.

Джерело даних: Tradingview

Що готує майбутнє для Alchemy Pay (ACH)?

Ринок криптовалют значно збільшився з моменту запуску біткоїну. Хоча в основному в центрі уваги знаходяться децентралізовані блокчейни, та проєкти, що прагнуть інтегрувати однорангові платежі в децентралізовану екосистему.

Одним і з таких є Alchemy Pay (ACH). Цей проєкт планує залучити масові споживчі платежі в блокчейн-екосистему і наразі вже має в цьому значні успіхи.

Після того як токен ACH зріс на 70%, ми очікуємо, що він трохи відкотиться, як це спостерігалося сьогодні, коли він впав на 6%. Проте загальний довгостроковий прогноз залишається дуже оптимістичним. Деякі аналітики передбачають, що токен підніметься вище 1 долара в першому кварталі 2022 року.

Чому Alchemy Pay (ACH) є гарною інвестицією?

У блокчейні однорангові платіжні системи не настільки популярні, як у традиційних централізованих фінансах, проте мають величезний потенціал. Багато експертів стверджують, що у зв'язку з тим, що DeFi все більше розростаються в блокчейн-екосистемі, споживчі платежі будуть сприяти такому зростанню.

Alchemy Pay (ACH) намагається робити це і вже має певні успіхи. Його ринкова капіталізація становить близько 220 мільйонів доларів, і можна очікувати, що монета буде зростати, адже однорангові платежі стануть більш вагомими в блокчейні.