Binance Coin відновлюється після нещодавнього падіння і компенсує втрати, що відбулися через криптовалютну бійню.

Все більше установ починають використовувати свої системи валідаторів, тому Binance Smart Chain знаходиться на шляху до поступової децентралізації.

Аналітики вважають, що у червні 2022 року ціна Binance Coin зросте до 500 доларів.

BNB, нативна монета Binance Smart Chain, пережила останній криптошторм і піднялася за ніч на 4%. На відміну від інших альткоїнів серед топ-30 криптовалют за ринковою капіталізацією, Binance Coin почав зростати.

Після того, як зловмисники здійснили найбільший злом DeFi в Qubit Finance, з мосту Ethereum-BSC зникла криптовалюта на суму 80 мільйонів доларів; проте це не позначилося негативно на вартість токена. На момент виходу цієї публікації злочинці тримають у своїх гаманцях Binance Coin вартістю 80 мільйонів доларів.

Аналітики спостерігають за рухом ціни Binance Coin і прогнозують, що ціна криптовалюти зросте. За даними CryptoPredictions, очікується, що ціна BNB коливатиметься в діапазоні від 411 до 614 доларів протягом першого кварталу 2022 року. Також передбачають, що в лютому середня ціна становитиме 488,331 долара, а в березні – 491,818 долара.

Джерело: TradingView

За прогнозами цього ж сайту, у другому кварталі BNB, можливо, буде торгуватися на рівні 421,114 долара. У квітні очікується середня ціна в 495,428 долара, а в травні – 498,673 долара. У червні поточна вартість, нарешті, сягне 500 доларів, і токен буде торгуватися за 501,757 долара. Згідно з алгоритмом сайту, в червні BNB може сягнути максимуму в 627,197 долара.

За словами експертів FXStreet, вартість Binance Coin зросте на 100 пунктів. На денному графіку аналітики визначили приховану позитивну дивергенцію, і ціна Binance Coin може сягнути 400 доларів. За словами аналітиків FXStreet, зниження ціни обмежено рівнем у 200 доларів, і, за очікуваннями, Binance Coin продовжить зростати.