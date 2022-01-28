– Ведмежа хвиля накрила Polkadot.

– Минулого тижня DOT втратив понад 40%.

– Polkadot очікує на підписання угоди з ФК «Барселона».

Polkadot є одним із найвідоміших альткоїнів, і в листопаді 2021 року йому вдалося сягнути ціни в 55 доларів. Зараз ця криптовалюта займає 11-у сходинку серед найбільших монет, її ринкова капіталізація становить 18 344 821 245 доларів.

Останні кілька тижнів були важкими для криптопростору, і Polkadot став однією з головних жертв під час недавнього падіння ринку. Після досягнення максимуму в листопаді DOT втратив понад 70% своєї вартості і 22 січня впав до мінімальних 16 доларів.

Однак DOT зумів утриматися на плаву на позначці в 19 доларів, формуючи прапор, і «бики» намагаються подолати сильний ведмежий тиск на ринку.

Джерело: TradingView

З тижневого графіку вище видно, що на ринку панує потужний ведмежий тренд. І він може посилитися, особливо з огляду на те, що центральні банки по всьому світу нещодавно заявили про підвищення процентних ставок, а також наростає тривога щодо інфляції. Наступний рівень підтримки знаходиться на рівні 10 доларів, і якщо Polkadot впаде нижче цього порогу, то це може відлякати ентузіастів блокчейн-мережі Polkadot, і монета може втратити всю свою цінність.

Позитивним є те, що ФК «Барселона» оголосила, що розглядає можливість, щоб блокчейн-мережа Polkadot стала їхнім офіційним спонсором футболки. Наразі офіційним спонсором футболки «Барселони» є Rakuten, компанія електронної комерції з Японії, і їхній контракт закінчується в липні 2022 року. Якщо Polkadot вдасться підписати цю угоду, про блокчейн Polkadot дізнається більше людей, а також підвищиться його популярність та довіра до нього.

Криптовалюти уклали кілька великих спонсорських угод зі спортивними організаціми: FTX Exchange підписала угоду з Вищою бейсбольною лігою, а біржа Coinbase Exchange уклала угоду з Національною баскетбольною асоціацією (NBA).