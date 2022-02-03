Поточна ціна монети становить 0,979 долара, вона торгується у межах ведмежого клину.

Ціна Algorand зростає після того, як знайшла підтримку на 4-годинній центральній опорній точці (0,92 долара).

Наступний рівень опору залишається твердим на рівні R1 близько 1,000 долара.

З останнього звіту про ціни Algorand видно висхідну траєкторію дня, бо бикам вдалося отримати перевагу. Минулого тижня ця криптовалюта зіштовхнулася з потужним опором, але бики знову повернули собі владу.

Через нещодавню тенденцію до зростання ціна монети піднялася до максимуму в 0,98 долара. Якщо бики продовжать рухатися далі, то прогнозується, що цього тижня вартість ALGO/USD зросте ще більше.

Ціна відновилась до 0,98 долара, бо бики намагаються повернути собі контроль

З денного аналізу ціни Algorand бачимо значну вартість монети, що вказує на позитивну тенденцію для криптовалюти. На початку тижня ціна впала, але позитивний імпульс вже відновився. Лінія короткострокових тенденцій рухається вище, оскільки ціна стабілізувалася на рівні 0,989 долара.

Джерело: TradingView

Волатильність зростає, а це говорить, що найближчими днями ціна може впасти. На наведеному вище графіку видно, що ціни сформували ведмежий клин з опором на рівні в 1,00 долар, а це означає, що бикам буде дуже важко пробитися вище цього рівня.

За даними базового технічного аналізу, така модель ведмежого клину передбачає, що імпульс, скоріше за все, піде в напрямку домінуючого тренду до того, як сформується клин. Якщо не вдасться подолати точку опору R1, ми побачимо, що ціни будуть падати по спіралі, доки не проб'ють попередній мінімум на рівні 0,80 долара.

Проте за останні 24 години ціна вийшла за межі 0,964 долара, і, ймовірно, буде зростати далі. Погодинний графік ціни дає сприятливі сигнали, ціна нещодавно сягла максимуму в 0,98 долара, і трейдери уважно стежать за тим, чи ринки зможуть пробити ключовий рівень в 1,0 долара, щоб вирішити, чи будуть вони повністю бичачими, чи варто чекати продовження ведмежого тренду.