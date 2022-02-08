Вже кілька тижнів Gala (GALA) перебуває у вільному падінні. Монета, як і багато інших монет метавсесвіту, зазнала величезного тиску продажів під час криптозими минулого місяця. Та незважаючи на це, GALA починає змінювати ситуацію. Проте є деякі ознаки того, що погане ще не завершилося. Розглянемо ключові моменти:

Останнім часом Gala (GALA) значно зросла і за останні 7 днів здоорожчала майже на 60%.

Цього тижня інші монети метавсесвіту також дотримувалися тієї ж моделі через те, що в метавсесвіті сталися важливі події.

Ми очікуємо, що ця тенденція до зростання триватиме ще кілька днів, а потім буде відкат.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе GALA (GALA) піднятися вище?

На момент виходу цієї статті монета GALA торгувалася за 0,3254 долара, тобто за останні 24 години зросла майже на 27%. Фактично цей висхідний тренд триває з минулого тижня, і за останні 7 днів токен зріс більше ніж на 60%.

Незважаючи на те, що більшість цих прибутків значною мірою була викликана важливими новинами в просторі метавсесвіту, протягом більшої частини двох тижнів GALA консолідувалася близько позначки в 0,17 долара. Потім монета подолала основну зону опору близько 0,23 долара, і це сталося ще до того, як оприлюднили новини стосовно метавсесвіту.

Таким чином, GALA все ще має тенденцію до зростання, і очікується, що монета продовжить зростати. Буквально цими днями великі компанії Apple і Disney оголосили про важливі зміни в своїх стратегіях щодо метавсесвіту.

Чи варто зараз купувати GALA ?

Однозначно, відповідь буде «Так». Давно не було такого зростання токенів. Більше того, GALA була найкращою монетою в 2021 році і зросла на понад 5000%.

Хоча ми не стверджуємо, що це повториться і цього року, але той факт, що багато великих компаній входять у метавсесвіт, є ознакою того, що у майбутньому цей токен принесе великі прибутки.