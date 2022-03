Після запуску покращеного контракту користувачі можуть вивести LUSD (стейблкоїн протоколу, який прив’язаний до долара) зі старого контракту та повторно внести ці токени в новий контракт, щоб швидко відновити баланс. Як наслідок, Liquity стрімко зростає і сьогодні ця монета здорожчала на 36%.

У цій статті ви знайдете інформацію про те, що таке Liquity, чи гарна це інвестиція, а також де зараз найкраще придбати Liquity, якщо ви вирішите це зробити.

Оскільки LQTY є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LQTY за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LQTY прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LQTY.

Liquity — це децентралізований протокол запозичення, який створили на базі Ethereum. Власники Ether можуть брати позики у вигляді нативного токена LQTY, при цьому суми погашень та комісії за кредити визначаються алгоритмічно.

Liquity стягує одноразову комісію за кредит, яка наперед вже визначили у відсотках від отриманої суми. Ця комісія може становити лише 0,5%.

Користувачі можуть брати в позику стейблкоїн LUSD без жодних відсотків, використовуючи свої токени ETH як заставу. Таким чином, за допомогою ETH можна отримати позику без жодних періодичних витрат.

Окрім того, перевага Liquity перед іншими протоколами децентралізованого запозичення криється в тому, що ця платформа не нараховує змінні ставки протягом терміну кредиту. Змінні ставки — це ті, що можуть змінюватися довільно і непередбачувано.

Ліквідність може стати прибутковою інвестицією, але, перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся та прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Приймайте всі інвестиційні поради з недовірою.

За даними Tech News Leader, за рік ціна Liquity майже подвоїться: вона зросте з поточних 3,19 до 6,09 долара. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що за 5 років Liquity коштуватиме 18,49 долара, а за 10 років ця монета буде торгуватися за 116,32 долара.

The improved @LiquityProtocol B.AMM contract is LIVE!

Users can withdraw their LUSD from the old contract and re-deposit it into the new one for faster rebalancing.

Read our analysis of the last $6m liquidations and the way we improved the Backstop AMM🧐👇https://t.co/rASn4eJTbX

— B.Protocol (⊟→⊞) (@bprotocoleth) February 3, 2022