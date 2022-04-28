Atani та біржа OKX будуть співпрацювати, щоб сприяти впровадженню криптовалют в усьому світі.

Агрегатор криптобірж Atani повідомив у пості на Medium про співпрацю з OKX, однією з провідних криптовалютних бірж у світі. Метою цього стратегічного партнерства буде прискорити впровадження криптовалют в усьому світі.

За даними Atani, завдяки цій співпраці вони будуть стимулювати впровадження криптовалют, надавати доступ до крипторинків користувачам по всьому світу, а також пропонувати численні переваги та привілеї користувачам Atani та OKX.

У компанії додали, що завдяки такому партнерству їхні користувачі тепер зможуть отримати 30%-ву знижку на всі комісії за торгівлю на OKX через Atani, винагороду в розмірі 10 доларів за відкриття рахунку на OKX та ще інші функції.

Пол Баррозу, співзасновник і генеральний директор Atani, з радістю підтримав таку співпрацю і заявив:

«Це партнерство з OKX допоможе Atani реалізувати нашу місію, яка полягає в тому, щоб трейдери та інвестори мали доступ до криптовалютних ринків і могли заробляти на цьому. Ми раді співпрацювати з великою світовою біржею OKX і сподіваємося, що користувачі Atani та OKX матимуть з цього користь».

В окремому пості представники OKX повідомили, що їхні користувачі, які створять новий аккаунт на Atani, отримають безкоштовний доступ до повного набору продуктів і послуг, зокрема до інструментів технічного аналізу преміум-класу. Окрім того, в більше ніж 30 країнах світу доступні податкові звіти одним клацанням миші.

Atani є одним із провідних біржових агрегаторів, що надає різноманітні послуги, як-от здійснення торгів в реальному часі, контроль за портфелем, податкова звітність, складання графіків та аналіз ринку.

З іншого боку, OKX є однією з провідних криптовалютних бірж у світі, щоденний обсяг торгів на якій перевищує 2 мільярди доларів.

Платформа Atani надає послуги для понад 3000 криптовалют на різних популярних криптобіржах, зокрема OKX, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken і Coinbase.

Команда Atani зробила рекомендації щодо того, як її користувачі можуть підключити свій аккаунт Atani до біржі OKX і скористатися новою функцією.