Односторонній стейкінг дає гнучкість, адже в будь-який момент можна здійснити анстейкінг, а винагороди сплачують раз на сім днів.

Публічний продаж Gen-0 NFT на цій платформі завершився лише за 80 секунд.

DeFi Land, багатоланцюгова GameFi-платформа та симулятор сільського господарства, оголосила про запуск довгоочікуваної функції одностороннього стейкінгу, завдяки якій у децентралізованому ігровому простору стануть доступні миттєві винагороди.

Згідно з пресрелізом, який опублікував CoinJournal, ця платформа, яка в своїх функціях гейміфікації орієнтується на DeFi-сектор, також оголосила, що публічний продаж її Gen-0 NFT завершили за кілька хвилин.

За даними симулятору веб-ігор, завдяки односторонньому стейкінгу на DeFi Land користувачі можуть використовувати для стейкінгу нативні токени DFL і можуть скористатися функцією «негайно отримати доступні винагороди». Така одностороння функція дозволяє згенерувати винагороду за секунду, а це означає, що завдяки такій гнучкості інвестори можуть швидше заробляти на своїх позиціях.

Як заявляють в DeFi Land, власники токенів можуть робити заявки на отримання винагород раз на сім днів, а заблокований розподіл ставки DFL становить від 0 до 104 тижнів. Чим довше ви утримуєте свої ставки, тим вища буде APY (річна процентна прибутковість).

Окрім цього, довгострокові стейкери можуть скористатися безкоштовними невзаємозамінними токенами (NFT), і їх можуть вносити до білих списків для майбутніх новинок цього проєкту.

Користувачі можуть здійснити стейкінг DFL через вебсайт DeFi Land або в процесі гри.

Також варто зазначити, що DeFi Land завершила продаж своїх токенів Gen-0 NFT, якими власники можуть скористатися, щоб розблокувати у грі функцію «Грай та заробляй» (P2E). Як зазначила команда, користувачам з білого списку були доступні 7500 NFT, а через масовий попит публічний продаж токенів завершився лише за 80 секунд.

Ця гейміфікована децентралізована фінансова платформа запустила бета-версію своєї основної мережі в третьому кварталі 2021 року і має інтеграції з кількома мережами, зокрема Orca, SolFarm і Sabre. Також вона планує створити NFT-ринок і проводити й надалі інтеграції на базі Solana.