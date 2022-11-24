Якщо долучитися до попереднього продажу криптовалюти на ранніх етапах, то можна отримати неймовірні прибутки, головне — обрати правильні проєкти.

У будь-який момент часу доступно безліч різноманітних проєктів, тому вибір найкращого передпродажу може стати чимось на кшталт пошуку голки в стозі сіна. Однак є один передпродаж, про який говорять вже багато інвесторів, мова йде ппро Metacade (MCADE).

Сьогодні Metacade нарешті оголосила про запуск свого довгоочікуваного токена MCADE.

У цій статті ми поговоримо про те, що ж таке Metacade, чому інвестори вже активно долучаються до цього проєкту, і чому, можливо, варто приєднатися до них, доки не пізно.

Майбутнє GameFi

Щоб зрозуміти, чому інвестори із захопленням чекають на передпродаж криптовалюти Metacade , потрібно спочатку обговорити його потенціал стати лідером в секторі GameFi , який ще зароджується. GameFi поєднує в собі ігри та фінанси і відноситься до Play2Earn-ігор, що працюють на основі блокчейн-технології.

За даними Crypto.com , прогнозують, що до 2025 року GameFi-сектор зростатиме в 10 разів швидше, ніж традиційні ігри. Станом на жовтень 2022 року, за повідомленням DappRadar , щодня в Play2Earn-ігри грають майже 1 млн людей, і очікується, що це число буде лише зростати.

Мабуть, найбільш вражають дані Crypto.com, згідно з якими прогнозують, що ринок блокчейн-ігор зросте з 1,5 млрд доларів США у 2021 році і сягне 50 млрд доларів у 2025 році. На даний момент Metacade позиціонує себе так, щоб стати лідером у сфері блокчейн-ігор. Саму тому кмітливі інвестори мають чудову можливість завдяки токену MCADE, передпродаж якого зараз відбувається.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це центр спільнот, створений для геймерів, розробників та криптоінвесторів, щоб ті могли спілкуватися в просторі, присвяченому Web3. Цей проєкт прагне стати наріжним каменем сектору блокчейн-ігор, тут користувачі зможуть відкривати для себе найновіші Play2Earn-ігри, збільшувати свої прибутки від ігор та впливати безпосередньо на майбутнє GameFi.

Основна філософія Metacade — на першому місці мають бути геймери, а не прибутки. Досить часто традиційні ігрові компанії отримують цінність від гравців. Це може бути цінність, яку гравці приносять в спільноту, або ті покупки, які вони тут роблять, а компанії в той час створюють глючні ігри, в яких здійснюються мікротранзакції із внутрішньоігровими предметами, якими ви насправді не володієте. Це одна з причин, чому Play2Earn-ігри стали такими популярними в останні кілька років.

Натомість Metacade в якості винагороди гравцям за ту цінність, яку вони генерують, дає їм токени MCADE, пропонує ігри, які підтримує спільнота, та різноманітні способи заробітку. Замість того, щоб розподілити прибутки між акціонерами, доходи, отримані від спільноти, надходять у скарбницю Metacade, а потім їх використовують задля інтересів спільноти. Передпродаж вже зараз почався, і проникливий інвестор може долучитися до створення такого прибутку та заробити на цьому.

Чому інвестори на ранніх етапах долучаються до передпродажу криптовалюти Metacade (MCADE)?

Отримуйте винагороди за свій внесок у спільноту

В обмін на те, що гравці роблять свій внесок у спільноту та сприяють тому, щоб Metacade став основним місцем GameFi у світі Web3, вони отримують токени MCADE. Щоразу, коли гравець публікує огляди, альфа-версію Play2Earn-ігор або будь-який контент, що допомагає іншим учасникам, він заробляє на цьому. Це не тільки допомагає гравцям-новачкам знайти своє місце в цьому просторі, що швидко розростається, але й спонукає більш досвідчених гравців ділитися своїми порадами та прийомами.

Заробляйте більше на Play2Earn

По суті, Metacade пропонує вам кілька способів підвищити прибутки від Play2Earn. На регулярних турнірах можна перевірити свої навички та позмагатися з іншими учасниками Metacade великий призовий фонд. У Metacade є власне середовище тестування, тому тут також можна знайти випадкові проєкти для тестування та отримати за це додаткові гроші.

Проте є одна функція, що пропонує найбільший потенціал заробітку, — дошка вакансій Metacade, яку планують запустити у 2024 році. Тут ви зможете знайти проєкти для тестування на неповний робочий день, пройти стажування та навіть зайняти керівні посади в передових компаніях, які займаються розвитком GameFi.

Metagrants фінансує найкращі Play2Earn-ігри

Одним із найамбітніших планів Metacade є запуск власних ігор Play2Earn за допомогою Metagrants. Програма Metagrants дозволить спільноті виділяти кошти на ігри, в які хочуть грати її учасниками, для цьому їм потрібно буде проголосувати в конкурсі, де є десятки проєктів. Розробник-переможець отримає фінансування, і це круто змінить його життя, адже дозволить реалізувати його власне бачення за підтримки найбільш завзятих прихильників. Через деякий час у віртуальній аркаді Metacade буде безліч ігор, які обрала та підтримала її спільнота.

Децентралізована автономна спільнота

Коли Metacade почне працювати, як добре змащена машина, настане час для її повної децентралізації. На цьому етапі команда Metacade відійде в тінь і дозволить своїй спільноті стати децентралізованою автономною організацією (DAO) , а це означає, що власники токенів MCADE зможуть голосувати за важливі рішення, як-от нові функції, керівні посади, партнерства тощо. Коли Metacade стане DAO, це буде перша у світі віртуальна аркада, що належить спільноті. Як тільки це станеться, Metacade стане наріжним каменем ігрового простору у світі Web3, і, якщо у вас будуть MCADE з передпродажу, це може принести вам величезні прибутки.

Metacade (MCADE) має все, щоб стати одним із найкращих

передпродажних токенів

З огляду на те, що GameFi-сектору прогнозують зростання, плани Metacade стати лідером цієї галузі можуть принести неймовірні інвестиційні можливості. Якщо долучитися до цього проєкту на ранніх етапах, то, можливо, вдасться отримати колосальні прибутки, адже ця платформа активно набирає обертів.

Передпродаж криптовалюти Metacade вже триває, тому, якщо ви станете одним із її перших ранніх користувачів, ви зможете лише за 1 долар отримати 125 токенів. Коли почнеться фінальний етап передпродажу Metacade, ви зможете купити за 1 долар лише 50 токенів. Іншими словами, якщо ви раніше долучитеся до цього проєкту, то зможете збільшити свої прибутки у 2 рази.

Загалом, Metacade — це винятковий проєкт, який може стати серйозною руйнівною силою в ігровій індустрії.