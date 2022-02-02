Міністерка фінансів Індії оголосила про 30% податок на весь криптовалютний прибуток, зокрема і NFT.

Начальник податкової служби Дж. Б. Мохапатра стверджує, що цей крок не прирівнюється до легалізації криптоторгівлі в країні.

Виступ щодо бюджету, який у вівторок зробила міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман, включав положення про 30% податок на прибуток від криптовалют, що викликало реакцію усієї криптоспільноти, ніби країна сигналізувала про визнання криптоактивів.

Але у заяві, яку зробив після виступу про бюджет голова Центральної ради з прямих податків (CBDT) Дж. Б. Мохапатра, він намагався пояснити, що така точка зору не є правильною.

За словами керівника CBDT, перехід міністерства фінансів до криптовалютних податків не слід сприймати як те, що торгівля цими цифровими активами стане легальною.

Він пояснив, що оподаткування криптоторгівлі за новими законами не має жодного зв’язку з законністю таких активів.

Криптовалюта «не стає ipso facto (з лат. «у силу самого факту») легальною або нормальною лише тому, що ви заплатили за неї податки», – зазначив Мохапатра в інтерв’ю.

Він додав, що такий крок щодо введення податків розширює податковий діапазон і дає податківцям додаткову мережу для боротьби з потенційними шахрайствами та іншою незаконною діяльністю.

Він пояснив, що незважаючи на очевидну перевагу нововведення, лише належна нормативно-правова база стосовно криптовалют може свідчити про законність торгівлі цим класом активів або її відсутність.

У найближчі один-два роки Індія запустить власну цифрову валюту центрального банку, навіть незважаючи на те, що уряд країни прагне перевести приватні криптовалюти під державне регулювання.