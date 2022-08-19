Подкаст із Чармін Хо про NFT, GameFi, стан криптовалюти тощо

2022 рік став досить буремним для криптовалютних ринків, в наш лексикон увійшли такі слова, як «зараження», «спіраль смерті» та «рецесія». Цьогоріч картина кардинально відрізняється від минулорічної, коли ринки постійно зростали.

Однак липень приніс певною мірою полегшення. Інфляція суттєво не знизилася, але принаймні й не підвищилася – вона залишилась на тому ж рівні, що й в червні. У наш час, коли погані новини ллються рікою, це вже здається великою перемогою.

Через кризу вартості життя та колосальну невизначеність інвестори мають побоювання, однак на ринках вже не спостерігається кривава бійня попередніх місяців.

Звичайно, це стосується і криптовалют. Біткоїн піднявся з мінімального рівня близько 17 000 доларів США десь до 24 000 доларів, а ліквідність почала принаймні потроху повертатися в інші сфери ринку.

Саме тому цього місяця в центр нашої уваги потрапила Чармін Хо, керівниця відділу аналізу криптовалют на біржі Bybit, зі своїм щомісячним звітом. Вона працює над щомісячним аналізом, який ByBit публікує спільно з аналітичною блокчейн-платформою Nansen. Цього тижня вона стала гостею подкасту CoinJournal, і ми обговорили деякі висновки її звіту.

Вам буде цікаво почитати цей звіт, адже він охоплює багато різних секторів ринку. У ньому аналітики розглядають мережеві потоки Ethereum і допускають, що капітал й досі витікає з ринку, а це вказує на те, що нинішнє приємне відтермінування є лише ведмежим забігом, а не розворотом тренду.

Також у звіті зробили оцінку сектору NFT, який насправді виглядає краще, ніж я очікував. Особливу увагу Чармін приділяє GameFi, вона розповіла чудову історію про те, як колись вона працювала дошкільним педагогом, а потім через свою любов до ігор вона зайшла у криптопростір: одного дня вона натрапила на гру під назвою Axie Infinity.

Цьоготижневий епізод нашого подкасту присвячений цим та багатьом іншим питанням.

Приємного прослуховування!

Послухати подкаст на Spotify можна тут.